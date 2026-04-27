Ataşehir’de şebeke suyunu taşıyan boru patladı; 1 haftadır akıyor parası bizden çıkıyor

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa Sokak'ta, şebeke suyunu taşıyan boru bilinmeyen bir nedenle patladı. Mahalle sakinleri iddiaya göre defalarca ilgili kurumlara şikayetlerini dile getirseler de herhangi bir çözüm bulunamadı. Boşa akan su sokaktan caddeye ulaştı.

'BAŞVURMADIĞIMIZ YER KALMADI'

Mahallede esnaf olan Zekeriya İleri , " Bir haftadır su boşa akıyor. Başvurmadığımız yer kalmadı. Geleceğiz makineler bozuk diyorlar. Burayı yapıyorlar 15 gün sonra yeniden patlıyor. Senede 30-40 sefer buradaki boru patlıyor. Düzenli bir yapım yok, gelen yapıyor sonra da çekip gidiyor. Mahalleli susuz kalıyor, yazık günah değil mi bu suya. Buradaki su Çarşamba gününden beri 1 haftadır akıyor.50 yere şikayet ettik her yeri aradık kimse gelmiyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Akan su normal içtiğimiz şebeke suyu" dedi.

'BİZİM İŞİMİZ DEĞİL DİYEREK GİTTİLER'

Mahalle sakinlerinden Ahmet Aslan, "Telefon açtık. İSKİ'nin elemanları geldi buraya. 'Ana şebeke bu bizim işimiz değil' diyerek gittiler bir daha da gelen olmadı. Telefon açıyoruz bize fırça atıyorlar İSKİ'den. 'Burası için sürekli aramayın' diyerek bize fırça atıyorlar. Bir daha da gelen olmadı.1 haftadır akıyor. Yazık günah değil mi bu suyun parası bizden çıkıyor vatandaştan çıkıyor. Yazık günah değil mi insanlara." diye konuştu.

'TALEP OLUŞTUR DİYORLAR GERİSİ GELMİYOR'

Başka bir mahalle sakini Ahmet Peker ise, " Eve her geldiğimde arıyorum hep talep oluştur diyorlar ama gerisi yok. Hiç gelen giden olmadı. Yazık değil mi bu akan suya. 4-5 gündür akıyor bu su biliyorum. 'Talep oluştur' diyorlar başka birşey yok. Bir de fırça yiyoruz onlardan. Bekliyoruz bakalım ne zaman gelecekler" dedi. Diğer yandan İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğü'nden, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa sokakta patlayan şebeke suyu borusunun tamirinin birkaç gün içinde yapılacağı bilgisi edinildi.