Ataşehir’de zehir tacirlerine geçit verilmedi: 2 kişi tutuklandı!

6 BİN 710 ADET UYUŞTURUCU HAP

Şüphelilerin sorgulamalarında 'kasten öldürmeye teşebbüs' başta olmak üzere 18 suç kaydı olduğu öğrenildi. Adreste yapılan aramada, beyaz kutular içerisinde 6 bin 710 uyuşturucu hap, 7 mermi, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 960 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. serbest bırakılırken, Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli O.D.ve H.B.G. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.