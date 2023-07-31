Atatürk Evi Müzesi Nerede? Atatürk Evi Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Atatürk evi Müzesi Nerede, Atatürk'ün yaşamında büyük bir yeri olan Atatürk evine dair bilgiler vermektedir. Selanik'te yer alan Atatürk Evi Müzesi, Selanik'te geçirdiği yaşamına dair izleri bizlere tanıtmaktadır. Günümüze ulaşan bu tarihi yapı, Selanik'in Apostolou Pavlu Caddesi'nde, 17 numaradadır. Buradaki Atatürk Evi Müzesi'ne nasıl gidilir, birden fazla ulaşım alternatifi mevcuttur. Ücret açısından Atatürk Evi Müzesi giriş ücreti ne kadar ve müze kart geçiyor mu; manevi değeri olan bu eve giriş ücretsizdir. Bu nedenle müze karta da ihtiyaç yoktur.

Atatürk Evi Müzesi

Mustafa kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. O zamanlar henüz Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Selanik, Yunanistan il sınırları içinde yer almaktaydı. Buraya Osmanlı Devleti'nin iskân politikaları ile yerleştirilen Türklerden olan Atatürk'ün ailesi, burada yaşamını devam ettirmekte idi. O'nun doğup belli bir yaşa kadar yaşamını devam ettirdiği bu yerde, çocukluk ve gençlik zamanlarının bir bölümü geçmiştir. Arşiv kayıtlarına göre Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu bu ev, Selanik'in Koca Kasım Paşa Mahallesi'nde Islahhane Caddesi üzerinde yer almaktadır. Üç katlı olan evin bir de bodrum katı bulunmaktadır. Evin mülkiyeti 1878 yılında Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'a geçmiştir.

Selanik'te Türklerden kalan taşınmaz mülklere Yunanistan Devleti el koymuştu. Lozan Antlaşması gereğince bu mülklerin bir kısmına Anadolu'dan gelen aileler yerleştirişmiş, bir kısmı da satılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev de 1930 yılında satılmıştı. Cumhuriyetin Onuncu Yılı şerefine 29 Ekim 1933'te Selanik Belediyesi tarafından Türk –Yunan dostluğunun bir göstergesi ve Balkan Konferansına bir anı olarak, Atatürk'ün doğduğu evin kapsının sağ üst köşesine Türkçe, Fransızca ve Yunanca yazılı olan bir plaka yerleştirmiştir. Bu plakada:

Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri GAZİ MUSTAFA KEMAL burada dünyaya gelmiştir. İş bu levha Türkiye Cumhuriyetinin onuncu yıldönümü münasebetiyle konulmuştur. Selanik, 29 Birinciteşrin 1933" sözleri yer almıştır. Daha sonra Selanik belediyesi 1936 yılında evi satın alarak Mustafa Kemal Atatürk'e hediye etmiştir. Hediye edilen ev, 19 Şubat 1937'de boşaltılarak anahtarı Selanik Konsolosluğuna teslim edilmiştir.

Atatürk Evi Müzesi Nerede?

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan bu tarihî yapı, günümüzde açık adres olarak Selanik'in Apostolou Pavlu Caddesi'nde 17 numarada yer almaktadır. Türkiye Konsolosluğunun Agiou Dimitriou 151 adresindeki Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile aynı yerleşkenin parçası halinde bulunmaktadır. Atatürk evi aynı zamanda arşiv kayıtlarına göre Selanik'in Koca Kasım Paşa Mahallesi'nde Islahhane Caddesi üzerinde yer almaktadır. Evin mülkiyeti 1878 yılında Ali Rıza Bey'e ve eşi Zübeyde Hanım'a geçmiştir.

Atatürk Evi Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Selanik şehrinde Atatürk Evi'nin bulunduğu Aya Dimitriya Mahallesi'ne tüm toplu taşıma araçları düzenli olarak sefer düzenlemektedir. Bu ulaşım seçeneklerinin dışında taksi kiralayarak ya da kısa bir yürüyüş yaparak da kısa sürede Atatürk evi müzesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunların yanında ataürk evi'nin açık adresi: Aya Dimitriya Mahallesi / Apostolu Pavlu Caddesi / No:75 / Selanik / Yunanistan olarak verilmektedir.

Atatürk Evi Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Mustafa kemal Atatürk doğduğu bu ev manevi bir değere sahiptir. Bu nedenle ziyaretçilerini ücretsiz ağırlamaktadır. Ücreti soranlar aynı zamanda müze kart geçiyor mu sorusunun cevabını da merak etmektedir. Manevi değerinden dolayı ücret alınmayan Ücret alınmayan Atatürk Evi Müzesinde, müze karta da gerek yoktur.