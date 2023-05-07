Haberler Yaşam Haberleri Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan'a!
Giriş Tarihi: 7.5.2023 16:59 Son Güncelleme: 7.5.2023 17:16

Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan'a!

Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. sabah.com.tr mikrofonuna konuşan vatandaşlar, mitinge gelme nedenlerini ve duygularını şu sözlerle paylaştı…

Atatürk Havalimanı’nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan’a!

"ŞU ÖRTÜDEN DOLAYI OKUYAMADIM!"

"Bu ülkede şu örtüden dolayı okuyamadım. 3 çocuk annesiyim. Onları okuttum eğittim 20 yıldır da kendim eğitim görüyorum bunu bize sağladığı için buradayım…"

"ARKASINDA MİLYONLARIN DUASI VAR"

"Çocuğumu da alıp geldim. Dik dursun arkasındayız. Arkasında milyonlarca insanın duası var. Buraya gelip destekleyen insanlar var, bir de evde hasta olup gelemeyen insanlar var. Biz burada milyonlarca insanın sesiyiz!"

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

"Ülkeye sadece yararı olduğu için destekliyorum. Onu çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

"CANIMIZ CİĞERİMİZ"

"Seviyoruz, seviyoruz canımız ciğerimiz. Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar, onlara karşıyız"

"TÜRKİYE'NİN ONA İHTİYACI VAR!"

"Onun için ölüme giderim. Neler yaptı neler... Hastaneye gidemiyordum, ilacımı alamıyordum. Türkiye'nin ona çok ihtiyacı var…"

"ZAFER BİZİMDİR İNŞALLAH"

"Her zaman Recep Tayyip Erdoğan… Zafer bizimdir inşallah!"

"MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Bir tarafta Müslümanım diyen, bir tarafta LGBT'yi, bir tarafta PKK'yı destekleyen, bir tarafta ülkücü kısmı, bir tarafta da Kürt kısmı... Bunları bir araya getirip milleti kandırmaya çalışıyorlar"

"İLK OYUMUZ REİSE!"

"Biz ilk oyumuzu reise atacağız. 5-6 kişi bir araya gelip düşürmeye çalışıyorlar. Demek ki zorlarına gidiyor.



"Z KUŞAĞI ERDOĞAN'I SEVİYOR. İLK OYUM ERDOĞAN'A"

"Yaşımız 19, ilk oyumuz Erdoğan'a. Onu çok seviyoruz. Karşısında bir adam göremiyoruz. Z kuşağı, Erdoğan'ı seviyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Havalimanı'nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan'a!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA