Atatürk Havalimanı’nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan’a!

"ARKASINDA MİLYONLARIN DUASI VAR"

"Çocuğumu da alıp geldim. Dik dursun arkasındayız. Arkasında milyonlarca insanın duası var. Buraya gelip destekleyen insanlar var, bir de evde hasta olup gelemeyen insanlar var. Biz burada milyonlarca insanın sesiyiz!"