Atatürk Havalimanı’nda Başkan Erdoğan’a sevgi seli: İlk oyumuz Erdoğan’a!

"ŞU ÖRTÜDEN DOLAYI OKUYAMADIM!"
"Bu ülkede şu örtüden dolayı okuyamadım. 3 çocuk annesiyim. Onları okuttum eğittim 20 yıldır da kendim eğitim görüyorum bunu bize sağladığı için buradayım…"
"Şu örtüden dolayı okuyamadım. Çocuklarımı okuttum, eğittim. 20 yıldır da kendim eğitim görüyorum"— Sabah (@sabah) May 7, 2023
AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingine katılan bir vatandaş https://t.co/5AiLWdGMMs'ye konuştu, Başkan Erdoğan'ı neden desteklediğini söyledi. #TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/u2uUDw5SRl
"ARKASINDA MİLYONLARIN DUASI VAR"
"Çocuğumu da alıp geldim. Dik dursun arkasındayız. Arkasında milyonlarca insanın duası var. Buraya gelip destekleyen insanlar var, bir de evde hasta olup gelemeyen insanlar var. Biz burada milyonlarca insanın sesiyiz!"
➖Milyonlarca insanın duası Erdoğan ile— Sabah (@sabah) May 7, 2023
➖Biz buraya gelemeyen milyonların sesiyiz
Büyük İstanbul mitingine katılan bir vatandaş https://t.co/5AiLWdGMMs'ye konuştu.#TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/O475dUgdqG
"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
"Ülkeye sadece yararı olduğu için destekliyorum. Onu çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin."
➖Çok seviyoruz onu, Allah başımızdan eksik etmesin— Sabah (@sabah) May 7, 2023
Biri 16 biri 17 yaşında olan iki genç, https://t.co/5AiLWdGMMs'ye konuştu.
#TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/81FufWAaNc
"CANIMIZ CİĞERİMİZ"
"Seviyoruz, seviyoruz canımız ciğerimiz. Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar, onlara karşıyız"
Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan 86 yaşındaki amca:— Sabah (@sabah) May 7, 2023
Seviyoruz, seviyoruz. Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar, onlara karşıyız#TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/XYABPOyzSP
"TÜRKİYE'NİN ONA İHTİYACI VAR!"
"Onun için ölüme giderim. Neler yaptı neler... Hastaneye gidemiyordum, ilacımı alamıyordum. Türkiye'nin ona çok ihtiyacı var…"
"TÜRKİYE'NİN ONA ÇOK İHTİYACI VAR"— Sabah (@sabah) May 7, 2023
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için alana yürüyen vatandaşlar https://t.co/cmd3Pyb3ET'ye konuştu:
Hastaneye gidip ilacımı alamıyordum. Allah başımızdan eksik etmesin. pic.twitter.com/Z6xoAmJKuz
"ZAFER BİZİMDİR İNŞALLAH"
"Her zaman Recep Tayyip Erdoğan… Zafer bizimdir inşallah!"
➖Her zaman Recep Tayyip Erdoğan, başka yok— Sabah (@sabah) May 7, 2023
➖Zafer bizimdir inşallah
Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için gelen vatandaşlar https://t.co/cmd3Pyb3ET'ye konuştu.#TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/Pn4l0pZvAN
"MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Bir tarafta Müslümanım diyen, bir tarafta LGBT'yi, bir tarafta PKK'yı destekleyen, bir tarafta ülkücü kısmı, bir tarafta da Kürt kısmı... Bunları bir araya getirip milleti kandırmaya çalışıyorlar"
"Bir tarafta Müslümanım diyen, bir tarafta LGBT'yi, bir tarafta PKK'yı destekleyen, bir tarafta ülkücü kısmı, bir tarafta da Kürt kısmı... Bunları bir araya getirip milleti kandırmaya çalışıyorlar"— Sabah (@sabah) May 7, 2023
Büyük İstanbul Mitingi'ne gelen vatandaş, SABAH'a konuştu.#TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/E4VCnfx7WD
"İLK OYUMUZ REİSE!"
"Biz ilk oyumuzu reise atacağız. 5-6 kişi bir araya gelip düşürmeye çalışıyorlar. Demek ki zorlarına gidiyor.
"Z KUŞAĞI ERDOĞAN'I SEVİYOR. İLK OYUM ERDOĞAN'A"
"Yaşımız 19, ilk oyumuz Erdoğan'a. Onu çok seviyoruz. Karşısında bir adam göremiyoruz. Z kuşağı, Erdoğan'ı seviyor."
"19 YAŞINDAYIM, İLK OYUMU ERDOĞAN'A VERECEĞİM"— Sabah (@sabah) May 7, 2023
Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan ve ilk kez oy kullanacak genç, https://t.co/5AiLWdGMMs'ye konuştu:
'Z kuşağı Erdoğan'ı desteklemiyor' diyerek algı yapmaya çalışıyorlar#TürkiyeSanaEmanet pic.twitter.com/TpkOari9NC