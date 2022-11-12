Atatürk oratoryosu ayakta alkışlandı

Salondan uzun süre ayrılmayan dinleyiciler konser öncesi ve sonrasında AKM Türk Telekom Opera Alt Fuayesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 30 Kasım'a kadar sergilenecek olan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi ile "İstiklal Harbi" Sergisi'ne de yoğun ilgi gösterdi. Selçuklu Dönemi ile başlayan, 1453 İstanbul'un Fethi ile devam eden ve Cumhuriyet'in ilanına kadar uzana döneme ait Türk Tarihi'nden izler taşıyan müze ve sergide gerçek boyutlarda hazırlanan canlandırmalar, gerçek askeri kıyafetler, silahlar, madalyalar, nişanlar, objeler, fotoğraf ve afişler ile canlandırmalar yer alıyor.