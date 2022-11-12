Atatürk oratoryosu ayakta alkışlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında İstanbul'da özel bir konser düzenledi. 10 Kasım akşamı Beyoğlu İlçesi'nde bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konserde; Cumhuriyet Dönemi'nin İkinci Kuşak Bestecileri'nden olan Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü Şair Cahit Külebi'nin metinlerinden oluşan "Atatürk Oratoryosu" seslendirildi. Konserde başarılı sanatçılar soprano Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek ve bariton Alper Göçeri de solist olarak yer aldı.
"İSTİKLAL HARBİ" SERGİSİ VE CANLI TARİH MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu'nun gerçekleştirdiği Atatürk'ü Anma Konseri'nin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Konserin öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bir saat süren konserin sonunda Atatürk Oratoryosu, orkestra ve koro dakikalarca ayakta alkışlandı. Performansıyla büyük alkış toplayan Orkestra Şefi Murat Kodallı, Koro Şefi Paolo Villa ve solistler, el ele seyircileri selamladı.
Salondan uzun süre ayrılmayan dinleyiciler konser öncesi ve sonrasında AKM Türk Telekom Opera Alt Fuayesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 30 Kasım'a kadar sergilenecek olan Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi ile "İstiklal Harbi" Sergisi'ne de yoğun ilgi gösterdi. Selçuklu Dönemi ile başlayan, 1453 İstanbul'un Fethi ile devam eden ve Cumhuriyet'in ilanına kadar uzana döneme ait Türk Tarihi'nden izler taşıyan müze ve sergide gerçek boyutlarda hazırlanan canlandırmalar, gerçek askeri kıyafetler, silahlar, madalyalar, nişanlar, objeler, fotoğraf ve afişler ile canlandırmalar yer alıyor.