Atatürk’e hakaret eden felsefe öğretmeni tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak'ın ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi. Öğrencilerin ve okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

25 ÖĞRENCİNİN İFADESİ ALINDI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ramazan Avuşmak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde toplam 25 öğrencinin ifadesi alındı. Öğrencilerden 18'i ifadelerinde öğretmenin Atatürk'e yönelik "alkolik, ayyaş, pedofili ve kadınlara düşkün" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini beyan etti. 7 öğrenci ise ders sırasında uyuduğunu ve herhangi bir hakaret içerikli ifade duymadıklarını belirtti.

NE SÖYLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

Şüpheli Ramazan Avuşmak ifadesinde, Atatürk'e hakaret içeren sözler sarf etmediğini, yalnızca Atatürk'ün sanat ve felsefe yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu, öğrencilerin buna tepki gösterdiğini ve sağlık durumu ile oruçlu olması nedeniyle ne söylediğini tam hatırlamadığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avuşmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.