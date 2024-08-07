Atatürk’ün evine ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup 7 yaşına kadar yaşadığı ev, Yunanistan tatili yapanların ve Türkiye'den düzenlenen özel turlarla gelenlerin özellikle ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alıyor. Kapılarını ziyaretçilerine 1953'te müze olarak açan ev, 2012'deki kapsamlı restorasyonun ardından şimdiki hâlini aldı. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan ev, özellikle yaz dönemlerinde Yunanistan'da tatil yapan Türklerin uğramadan geçmedikleri müzeler arasında yer alıyor. Türkiye'den düzenlenen özel turlarla da her gün yüzlerce kişi evi ziyaret ediyor. Üç kattan oluşan binanın zemin katında "Atatürk ve Çocuk Odası" yer alıyor. Birinci katta "Selanik Odası", "Manastır Odası", ikinci katta "İstanbul Odası" ve "Ankara Odası" olarak isimlendirilen odalarda, Atatürk'ün hayatını anlatan bilgi panoları bulunuyor.