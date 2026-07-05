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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Atçılık festivali renkli başladı

MEHTAP AYDOĞAN
Atçılık festivali renkli başladı
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NEVŞEHİR'DE valilik, belediye ve Kapadokya Atçılık Kültür Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali, renkli görüntülerle başladı. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen biniciler, at yetiştiricileri ve atçılık tutkunları festivalin ilk gününde Göreme'de buluştu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Göreme Meydanı'ndan başlayan atlı kortej yürüyüşü festival alanındaki geçit töreniyle devam etti. Atlı Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği gösteri de festivalin dikkat çeken anları arasında yer aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Atçılık festivali renkli başladı
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