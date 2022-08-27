Haberler Yaşam Haberleri Ateş Yağmuru oyuncuları ve konusu: Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 14:09

Ateş Yağmuru oyuncuları ve konusu: Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin?

Orijinal adıyla Skyfire bugün izleyicisi ile buluşuyor. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Ateş Yağmuru oyuncuları arasında macera ve aksiyon filmlerinin sevilen isimleri var. Ateş Yağmuru konusu ile bir doğa olayına odaklanıyor. Peki, Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin? İşte film hakkında merak edilenler…

Ateş Yağmuru oyuncuları ve konusu: Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin?

Ateş Yağmuru konusu ve oyuncuları ile aksiyon filmi severlerin gündeminde. Volkanik olayların müthiş görsel efektlerle gösterildiği film Çin yapımı. Ateş Yağmuru oyuncuları da oldukça popüler. Yabancı yapım ATV ile ekranlara geliyor. Peki, Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin? İşte yanıtlar…

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.

Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI

Wang Xueqi - Wentao Li

Hannah Quinlivan - Meng Li

Shawn Dou - Zhengnan Xiao

Jason Isaacs - Jack Harris

Bee Rogers - Young Meng Li

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Ateş Yağmuru oyuncuları ve konusu: Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin?
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