Ateş Yağmuru oyuncuları ve konusu: Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin?

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.

Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.