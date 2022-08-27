Ateş Yağmuru oyuncuları ve konusu: Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin?

Ateş Yağmuru konusu ve oyuncuları ile aksiyon filmi severlerin gündeminde. Volkanik olayların müthiş görsel efektlerle gösterildiği film Çin yapımı. Ateş Yağmuru oyuncuları da oldukça popüler. Yabancı yapım ATV ile ekranlara geliyor. Peki, Ateş Yağmuru filmi nerede çekildi, hangi ülkenin? İşte yanıtlar…
ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU
Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta insanlara, Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında yani bir ateş çemberinde bulunduklarını unutturacak kadar! Bölgede kurulan devasa otelin büyüme ve adanın turizme açılma planları devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları vardır.
Adadaki volkan tüm haşmetiyle patlayıp, bu cenneti, yeryüzündeki en büyük cehenneme çevirdiğinde, orada olan herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacaktır.