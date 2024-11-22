Ateşli Bebek Uyuyorsa Ne Yapmalı? Uyurken Ateşi Olan Bebeğe Ne Yapılır?

Yüksek ateş görülen bebeklere zamanında müdahale edilemezse, hayati açıdan riskli durumlar oluşabilir. Uzun süreli yüksek ateş, bebeklerde dehidrasyon, kalp ve damar sisteminde stres ve nöbet geçirme gibi komplikasyonlara yol açabilir. Uzun süre 39°C'nin üzerinde seyreden ateş, beyinde hasar oluşumuna yol açabilir. Bunun meydana gelmemesi için ateşli bebek uyuyorsa ne yapmalı ve uyurken ateşi olan bebeğe ne yapılır bilmek gerekir.

Ateşli Bebek Uyuyorsa Ne Yapmalı?

Yüksek ateşi olan bir bebeğin uyandırılması, önerilmeyen bir müdahale şeklidir. Bunu yapmak yerine, bebeğin rahat bir biçimde uyumasını sağlamak gerekir. Uyku sırasında ateşi yükselen bir bebeğin rahat etmesi için aşağıdaki adımların izlenmesi tavsiye edilir.

Bebeği hafif giysilerle giydirmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Bunun için daha ince kumaşlı giysiler tercih edilmeli ve kalın battaniye kullanımından kaçınılmalıdır.

Bebek odasının sıcaklığı 20-22 derece arasında olmalıdır. Odanın sıcaklığı, aşırı sıcak veya aşırı soğuk olmamalıdır.

Odanın nem seviyesi ise %40 ile %60 oranlarında olmalıdır. Bir nem ölçer yardımıyla odanın nem dengesi sağlanabilir.

Bebeğin sıvı alımını artırarak vücut ısısının düşmesini sağlamak mümkündür. Bunun için anne sütü almaya devam eden bebekler sık sık emzirilebilir.

Bebeğin alnına veya bileklerine soğuk kompres uygulayarak ateşinin düşmesi sağlanabilir.

Düzenli olarak ateşini ölçerek 38 derecenin üzerine çıkıp çıkmadığı kontrol edilmelidir. Eğer 38 dereceyi geçiyorsa ve başka belirtilere de rastlanıyorsa bir doktora göstermekte fayda vardır.

Yukarıda sıralanan adımlar, ateşli bir bebeğin uyurken rahat etmesine ve ateşinin düşmesine yardımcı olabilir.

Uyuyan Çocuğa Ateş Düşürücü Verilir mi?

Uyuyan bir bebeğe ateş düşürücü vermeden önce mutlaka bir uzman doktora danışılması gerekmektedir. Çocuğun uykusunu bölmemeye ve dinlenmesini sağlamaya öncelik verilmelidir. Bebeğin ateşi çok yüksekse ve birtakım rahatsızlık belirtileri baş gösteriyorsa, doktorun önerdiği bir ateş düşürücü verilebilir. Böyle bir durumda, çocuğun uyanık olduğu bir anı beklemek çok daha uygun olacaktır. Çocuklar için özel olan üretilen ateş düşürücüler, bebeklerin ateşlerinin düşmesini ve rahatlamalarını sağlayabilir.

Gece Uyuyan Bebeğin Ateşi Kaç Olmalı?

Gece uykusunda olan bir bebeğin ateşinin, 36.5°C ile 37.5°C arasında olması gerekmektedir. Bu aralık, bebeklerin sağlıklı bir vücut ısısına sahip olduğunun bir göstergesidir. Bebeklerin vücut ısısı gün içinde hafif dalgalanmalar gösterebilir. Ancak bu durum karşısında anne ve babalar endişeye kapılmamalıdır. Bir bebeğin ateşi, 38°C'nin üzerine çıkarsa enfeksiyon veya başka bir sağlık sorunundan bahsetmek mümkündür. Alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin ateşi düşmüyorsa, acil olarak bir hastaneye götürülmelidir.