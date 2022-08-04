Atilla Gülan kimdir sorusunun yanıtı Yüksek Askeri Şura toplantısında açıklanan atama kararı sonrası merak ediliyor. 1 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan YAŞ kararlarını açıkladı. 38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi. Bunlar arasında emekliliğe sevkedilen Hasan Küçükakyüz yer alırken yerine Atilla Gülan geldi. Peki Atilla Gülan kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kaç yaşında, nereli, eşi kim ve hangi görevlerde bulundu?
Atilla Gülan 19 Ağustos 1959 Elazığ doğumludur. Türk asker ve Mevcut Türk Hava Kuvvetleri Komutanıdır. Son olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
YAŞAMI VE KARİYERİ
19 Ağustos 1959 tarihinde Elazığ'da doğdu. 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi.
2003 yılında 5. Ana Jet Üssü Harekât Komutanıyken bindiği F-16 hızla irtifa kaybetmiş; bunun üzerine Gülan, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle uçaktan atlamış ve birkaç saniye sonra uçak araziye çakılmıştır. Gülan, kazayı ufak çiziklerle atlatmıştır.
2004'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2004-2006 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Bașkanlığı, 2006-2008 arası 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.
2008'de tümgeneral rütbesine terfi etti.2008-2009 arası Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 2009-2011 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 2012-2013 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı.
2013'te korgeneral rütbesine terfi etti. 2013-2015 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, 2015-2016 arası Hava Lojistik Komutanlığı, 2016-2017 arası Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu.
2017'de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Hasan Küçükakyüz'ün yerine Türk Hava Kuvvetleri komutanlığına getirildi.