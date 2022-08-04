Atilla Gülan kimdir sorusunun yanıtı Yüksek Askeri Şura toplantısında açıklanan atama kararı sonrası merak ediliyor. 1 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan YAŞ kararlarını açıkladı. 38 general ve amiral emekliliğe sevk edildi. Bunlar arasında emekliliğe sevkedilen Hasan Küçükakyüz yer alırken yerine Atilla Gülan geldi. Peki Atilla Gülan kimdir? Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kaç yaşında, nereli, eşi kim ve hangi görevlerde bulundu?