Atina Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Atina’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Atina gezilecek yerler Yunan medeniyetini bizlere tanıtır. Bu şehri baştan aşağı gezmek Atina'da ne yapılır sorusu için özet niteliğindedir. İnsanlar genellikle bu şehrin hem tarihinden hem de turizm imkanlarından yararlanmak için gelmeyi tercih eder. Yani Atina'ya hangi ayda gidilir konusunda net cevap vermek mümkün değildir. Bu durum doğrudan, Atina kaç günde gezilir konu başlığını da etkilemektedir. Çünkü geliş amacına göre kalma süresi de değişebilir. Fakat Atina'da gezilecek yerler çok olduğundan zamana ihtiyaç duyulması muhtemeldir.

Atina Gezilecek Yerler

Atina Yunanistan'ın başkentidir. Atina'nın gezilecek yerleri, Antik Yunan medeniyetinin ve felsefesinin kalıntılarını bizlere gösterir. Bir tarafı deniz bir tarafı dağ olan bu yerleşim yerinde gezilecek yerler oldukça fazladır. Tarihin dokusunu yansıtan müzeler, özellikle yaz aylarında yararlanılan plajlar ve sahiller Atina'yı Atina yapan şeylerdir. Bahsedilenler dışında tiyatrolar, eski kalıntılar, anıtlar ve heykeller Atina'nın göz bebeğidir. Çünkü gelen herkes bu yerleri görmek ister ve bölgenin kültürünü, geçmişini yansıttığı düşünülür. Akropolis, Partenon, Agora, Temple of Olympian Zeus ve Herod Atticus Odeon bahsedilen yerlere örnek verilebilir.

Atina'da Fotoğraf Çekilecek Yerler

Atina'nın birbirinden eşsiz yerleri olduğundan fotoğraf çektirecek yerleri de esrarengizdir. Mübalağa etmek gerekirse Atina'nın her yerinde fotoğraf çekilebilir. Çünkü bu şehrin her yerinde tarihi kalıntılar karşımıza çıkar. Fotoğraf çekilecek yerler listesi kalabalık olduğundan birkaçına yer verilecektir. Örnek olarak;

Dora Stratou Dans Tiyatrosu,

Pallas Tiyatrosu,

Atina Nike Tapınağı,

Hadrian Kemeri,

Philopappos Anıtı,

Kolokotroni Heykeli,

Nümizmatik Müzesi,

Ilias Lalaounis Mücevher Müzesi,

Daphni Manastırı,

Attalos Stoası,

Roma Agorası verilebilir.

Atina 1 Günde Gezilir mi?

Atina bir günde gezilir mi ya da gezilemez mi hakkında kesin bir cevap vermek doğru olmaz. Fakat Atina şehrini teferruatlı şekilde gezmek isteyen bir kişi, gezilecek yerlerin çokluğundan bir güne sığdıramayabilir. Dolayısıyla Atina'yı baştan aşağı gezmek bir günden fazla sürebilir.