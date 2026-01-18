Atlantik’te 10 ton kokain: Operasyon İstanbul’a uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, bazı ulusal yazılı ve görsel medyada yer alan "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" yönündeki haberler üzerine re'sen soruşturma başlatıldı. 7 Ocak 2026 tarihinde İspanya güvenlik birimlerince, Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye operasyon düzenlendiği, operasyonda 10 ton kokain ele geçirildiği ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 13 mürettebatın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında verilen talimat doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü'nce; İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli'de 1, Sakarya'da 1 ve Hatay'da 1 adres olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı arama, el koyma ve şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Çetin Gören

BARON GÖZALTINDA

Operasyon neticesinde, baron Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından gözaltına alındı.

İSPANYA'DA TUTUKLULAR

Yurt dışında olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu gemide mürettebat olarak görev yapan Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in ise İspanya'da tutuklu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında; şüpheliler Çetin Gören, Ahmed Almassrı ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kamer Shipping) adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, ayrıca kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklarına el konuldu.