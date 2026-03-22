Atlara işkence yapan şüphelilere hayvan Barınağında çalışma cezası

Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:54

Adana'da koşmadıkları gerekçesiyle arabaya bağlı atlarından birini sopa, yumruk ve tekmeyle vurarak bayıltan A.U. (25) ile Ö.A. (26), çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheliye, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

MURAT KARAMAN
Olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri yere yığıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler kimliklerini belirlediği atların sahipleri A.U. ile Ö.A'yı gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi. Atlar ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü.

