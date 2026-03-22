Atlara işkence yapan şüphelilere hayvan Barınağında çalışma cezası

Olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri yere yığıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler kimliklerini belirlediği atların sahipleri A.U. ile Ö.A'yı gözaltına aldı.





Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi. Atlar ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü.