Atlas Çağlayan cinayetinde 3 şüpheli tutuklanmıştı: İfadelerine SABAH ulaştı! İşte o utanmazların ifadeleri...

"HAKAN ÇAKIR DOSYASINDA DA SORUŞTURMA GEÇİRDİM"

Suça sürüklenen çocuk Y.T. ise ifadesinde şunları söyledi: "Ö.F.A. benim kuzenim olur, kendisi beni PKK V404 duyuru isimli sitede site üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti, ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum, kuzenim olan Ö.F. +447…numaralı hattı kullanmaktadır, bu hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı, ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm, telefon bana aittir, Hakan Çakır olayında da yine kuzenim Ö.F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim"