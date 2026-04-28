Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Aileyi tehdit eden şahıs hakim karşısında! ’Rahatsızlık vermek istedim’

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Muhammed Yusuf Kazıcı'yı, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından, ayrıca müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik ise 'zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme' suçundan toplamda 5 yıl 3 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

GELECEK CELSE MÜŞTEKİ AİLE DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamında, tarafların açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve gelecek celse müştekiler Gülhan Ünlü ile Cüneyt Çağlayan'ın dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Öte yandan, gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.