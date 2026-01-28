SON DAKİKA… Atlas Çağlayan cinayeti sonrası ailesine tehditler yağdırmıştı! SABAH o utanmazın ifadesine ulaştı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas Çağlayan cinayeti ve sonrasında ailesine yönelik olarak yapılan tehditlere ilişkin soruşturmaları titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini tehdit eden 5 şüpheli tutuklanmış 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında dün Şanlıurfa'da F.K. (31) adlı bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Böylece tehdit soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan tutuklanan F.K.'nın savcılık ifadesine SABAH ulaştı. İşte detaylar..
SORGUDA ÜÇ MAYMUNU OYNADI: GÖRMEDİM, DUYMADIM, BİLMİYORUM
Atlas Çağlayan'ın aile bireylerine yönelik tehdit mesajları attığı iddiaları ile gözaltına alınan ve ifadesi alınan F.K. sorguda üç maymunu oynadı. Tüm sorulara kaçamak olarak 'görmedim, duymadım, bilmiyorum' cevaplarını verdi. F.K. ifadesinde şunları şunları söyledi: "Atlas Çağlayan'ı ve ailesini tanımıyorum. Kendileriyle herhangi bir husumetim yok. Telegram hesabım var ancak kullanmıyorum. Bu telegram hesabımı hatırladığım kadarıyla eski numaram ile açtım. Yaklaşık 1-2 yıldır bu hesabı kullanmıyorum. Hali hazırda hesap mevcut ancak ben giriş yapmıyorum. Bir mail adresim bulunmakta. Bu mail adresini aktif kullanıyorum.
"İNTERNET HATTI BALDIZIMIN EŞİ ADINA KAYITLI"
Evimde bulunan internet hattı baldızımın eşi olan Halil E. adına kayıtlı. Bu interneti ben ve ailem ile bacağım ve ailesi kullanıyor ancak misafirlerden gelen olursa yine internet şifremizi paylaşıyoruz. Ben siber raporunda belirtilen hesapların hiç birini kullanmıyorum. Bahsedilen yabancı uyruklu numara da benim kullanımımda değil. Daha önce kesinlikle örgüt veya terör içerikli hiç bir gruba girmedim. C4K #TERÖR isimli Telegram kanalında bulunan Can #T7K@turkiyeninsahibiyim isimli Telegram hesabı bana ait değil. Ben başka hiç kimseye Telegram hesabı da açmadım. Bu hesaplarla hiç bir şekilde bağlantım yok. Bu hesap ve kanalın kime ait olduğunu bilmiyorum.
"ATLAS'IN ADINI İLK KEZ DUYDUM"
Yabancı uyruklu numaranın kimin tarafından kullanıldığını bilmiyorum. Hattı ben çıkarmadım. Hesapları ben açmadım. Siber raporunda belirtilen 05.. numarayı hatırlıyorum ancak bana mı ait değil mi ona ilişkin net bir bilgim yok. Hatırladığım kadarıyla bu numara 2012 yıllarına ait. Sadece numarayı anımsayabiliyorum. O dönem ben mi kullandım, başkasına mı çıkardım tam olarak hatırlamıyorum. Kollukta vermiş olduğum beyanımda bahsetmiş olduğum Selami K. isimli şahıs benim kuzenim."
"ÇOCUKLARIM VAR... TUTUKLANMAK İSTEMİYORUM"
F.K. ifadesinin devamında kendini acındırarak çocukları olduğunu ve tutuklanmak istemediği şu sözlerle belirtti: "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, bahsetmiş olduğunuz mesajı ben atmadım, yine okumuş olduğunuz Telegram kanalı bana ait değil. 05.. numaralı telefonu kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum, belki önceden çıkartıp kapatmayı unutmuşumdur. Suçlamaları kabul etmiyorum, ben işlemedim. Evli barklı ve iki çocuk babası biriyim. Benim böyle şeylerle alakam yok, Atlas isimli çocuğun öldürülmesi olayını duymadım. O konuyla ilgili bir bilgim de yok. Tutuklanmak istemiyorum"