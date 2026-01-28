SON DAKİKA… Atlas Çağlayan cinayeti sonrası ailesine tehditler yağdırmıştı! SABAH o utanmazın ifadesine ulaştı!

"İNTERNET HATTI BALDIZIMIN EŞİ ADINA KAYITLI"

Evimde bulunan internet hattı baldızımın eşi olan Halil E. adına kayıtlı. Bu interneti ben ve ailem ile bacağım ve ailesi kullanıyor ancak misafirlerden gelen olursa yine internet şifremizi paylaşıyoruz. Ben siber raporunda belirtilen hesapların hiç birini kullanmıyorum. Bahsedilen yabancı uyruklu numara da benim kullanımımda değil. Daha önce kesinlikle örgüt veya terör içerikli hiç bir gruba girmedim. C4K #TERÖR isimli Telegram kanalında bulunan Can #T7K@turkiyeninsahibiyim isimli Telegram hesabı bana ait değil. Ben başka hiç kimseye Telegram hesabı da açmadım. Bu hesaplarla hiç bir şekilde bağlantım yok. Bu hesap ve kanalın kime ait olduğunu bilmiyorum.