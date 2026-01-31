SON DAKİKA: Atlas Çağlayan’ın ailesini alçak tehdide tutuklama: O vicdansızdan akıl almaz sözler! “Ailesi prim kasıyor”

Öte yandan ikamet ettikleri adrese 05.. GSM numarası ile oluşturulmuş üyeliklerle bazı uygulamalardan çok fazla sayıda sipariş verildiği ve 112'den itfaiyeye asılsız ihbarlar yapıldığı belirlendi. Söz konusu tehdit mesajlarının, siparişlerin ve asılsız ihbarların '@globalicraat' isimli Telegram kanalının yöneticisi tarafından gönderildiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tehdit mesajlarını gönderen, siparişleri oluşturan ve asılsız ihbarları yapan GSM numarası ile Telegram uygulamasına giriş yapılan IP numaralarının kullanıcısının M.Y.K. olduğu değerlendirildi. M.Y.K. Diyarbakır'daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.