SON DAKİKA: Atlas Çağlayan’ın ailesini alçak tehdide tutuklama: O vicdansızdan akıl almaz sözler! “Ailesi prim kasıyor”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine 05.. ve *2.. GSM numaralarından kendisine 40 bin TL göndermezlerse kişisel bilgilerini internet ortamına yayacağı ve kendilerini öldüreceği şeklinde tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.
Öte yandan ikamet ettikleri adrese 05.. GSM numarası ile oluşturulmuş üyeliklerle bazı uygulamalardan çok fazla sayıda sipariş verildiği ve 112'den itfaiyeye asılsız ihbarlar yapıldığı belirlendi. Söz konusu tehdit mesajlarının, siparişlerin ve asılsız ihbarların '@globalicraat' isimli Telegram kanalının yöneticisi tarafından gönderildiği tespit edildi.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında tehdit mesajlarını gönderen, siparişleri oluşturan ve asılsız ihbarları yapan GSM numarası ile Telegram uygulamasına giriş yapılan IP numaralarının kullanıcısının M.Y.K. olduğu değerlendirildi. M.Y.K. Diyarbakır'daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"MÜŞTEKİNİN AMACI ÖLEN OĞLU ÜZERİNDEN PRİM KASMAK"
Tutuklanan M.Y.K.'nın soruşturma kapsamında verdiği akılalmaz ifadesine ise SABAH ulaştı. O vicdansız ifadesinde şunları söyledi: "05.. numaralı hattın benim telefonumda takılı olduğu husus doğru değil. 05… numaralı hat bana ait. Bu numara üzerinden oluşturulan abonelik ile Atlas Çağlayan'ın ailesine yemek gönderilmesi hususu doğru ancak 05.. numaralı hat üzerinden Atlas'ın ailesine ben mesaj atmadım, bu numaradan mesaj atan kişiyi internet üzerinden tanıyorum ancak adını bilmiyorum.
Rumuzu ise FALOHAN'dır, bu şahsı Telegramdan tanıyorum. Yine ben bu kişiye bana gelen kodu vermiştim, bu yolla müştekinin evde mahsur kaldığına dair 112'ye ihbarda bulunmuş ancak onun ben onun böyle bir eylem yapacağını bilmiyordum.
Ben müştekiye yemek göndermek haricinde başka bir şey yapmadım. Amacım müştekinin ölen oğlu üzerinden prim kasmasını önlemekti. Müştekinin amacının bu olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklanmak istemiyorum"