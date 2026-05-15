Atlas davasında jet karar: 6 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanan Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Muhammet Yusuf Kazıcı 31 Ocak günü tutuklanmıştı. Kazıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Kazıcı'nın Gülhan Ünlü'ye yönelik 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'Zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan sanık Kazıcı hakkında jet hızıyla karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.