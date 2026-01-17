Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü SABAH'a konuştu: En büyük hayali sağlıkçı olmaktı...

Güngörende akranı tarafından canice bıçaklanıp hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın evinde hüzün ve gözyaşı hakimdi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir ben benzeri olarak değer lendirilen Atlas'ın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan yan baktın' cinayetinde acılı anne Gülhan Ünlü, katilin hukuki süreçte hak ettiği cezayı almasını beklediklerini söyledi.
Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, "Süreç şu an çok sıkıntılı. Biz Atlas'ın acısını yaşayamıyoruz. Şu an bir mücadeleye başladık ve mücadelemizde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm halkımızın yanımızda olduğunu görüyorum. Bu hainlere, bu katillere, bu canavarların yanına kalmayacak. Ben buna inanıyorum. Süreç boyunca da tüm halkımızın yanımızda duracağından eminim. Çünkü Atlas herkesin evladıydı Ahmet Minguzzi gibi" dedi.
"SAĞLIKÇI OLUP İNSAN KURTARMAK İSTİYORDU AMA ONU KURTARAMADIK"
Atlas'ın çok iyi bir öğrenci olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü, "Okulu çok seviyordu. Sağlıkçı olmak istiyordu. Hatta ATT olmak ambulans da olmak istiyordu. İnsan kurtarmak istiyordu ama onu kurtaramadık. Kurtaramadılar yavrumu. Sporcuydu, çok merhametliydi, çok temiz bir çocuktu. Herkesin göz bebeğiydi Atlas. Herkes onu çok seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Artık tüm ülke onu seviyor biliyorum. Bundan sonra Atlas için adalet istiyorum. Yanımızda durmanızı istiyorum. 3 gün sonra unutmanızı istemiyorum. 3 gün konuşulup unutulmasın. Sonuna kadar yanımızda durun ben yalnız kalmayayım. Benim mücadelem sonuna kadar. Bu canavarla müebbet hapis cezası alana kadar savaşacağım. Lütfen yanımda durun" diye konuştu.
"BU ÇOCUK DEĞİL. BUNLAR KATİL"
Atlas'ın katil zanlısını hiç tanımadığını söyleyen anne Ünlü, "Kafede başka masada oturan 4 erkek 1 kız aldığımız duyumlara göre bunlar çete gibilermiş. Herkes söyledi insanların önünü kesip haraç isteyenler. 15 yaşında çocuk okulda olur. Cebinde sustalı bıçakla ben adam öldüreceğim diye dışarı çıkmaz. Bunu beline koyuyorsa amacı belli zaten buna çocuk diyemeyiz. Bu çocuk değil. Bunlar katil. Çocuklar ölenler. Çocuk benim yavrum gibi ölenler. Bunlar katil, katillerin yanına kalmasın. Tek istediğim bu" dedi.
VALİ GÜL ZİYARET ETTİ
İstanbul Valisi Davut Gül acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan vali Davut Gül, "Ailemize Emniyet Müdürümüz, Belediye başkanımız ve kaymakamımızla başsağlığına geldik. Başsağlığı dileklerimiz ilettik. Allah sabır versin. Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Bunu yapan kişi tutuklandı. Bundan sonraki işlemler titizlikle devam edecek. Emniyetimiz ve adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettirecek. Suçluların ceza almalarıyla, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıyla ilgili sürecin sonucunu hep birlikte göreceğiz." dedi. İstanbul Valisine, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük eşlik etti.
Anne Gülhan Çağlayan'ın ölüm tehdidi mesajları aldığına yönelik iddiaların aktarıldığı Gül, buna ilişkin şu ifadeleri kullandı: Atlasın katledilmesinin bir komşu olarak kendilerini derinden üzdüğünü belirten komşuları Hayat Genç , "Bende anneyim benimde 22 yaşında bir erkek evladım var. Bu resmen vahşet. Allahım Hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın. Çok korkuyoruz Atlas tertemiz bir çocuktu kimseye zararı olmayan bir gençti. Başka eli bıçaklı bir gencin kurbanı oldu. Oğlumu da bu olaydan sonra sık sık tembih etmeye başladım. Evlat acısı gibisi yok allah anneye sabır versin" dedi.
Cinayetin işlendiği lokantanın işletmecisi Yener Başkut ise, "Olay günü Atlas ve ikiz kardeşi ile birlikte 5 kişi olarak kanepede oturuyorlardı. Katil zanlısı genç ise bir kız çocuğu ile birlikte 5 kişi başka bir masadaydı. Cam kenarında otururken aralarında bakışmalarla ilgili bir tartışma yaşandı. Bende cam kenarında oturan gençlerin başka bir masaya geçmesini istedim. Başka masaya geçtiklerinde de yüksek sesle tartışma devam edince lokantanın dışına çıkmalarını istedim. Gurubu dışarıya çıkardığımda arkadaşlarından da Atlas ikiz kardeşi ve yanlarındaki 3 gençle dışarı çıktılar. Katil ve arkadaşları Atlas'ın dışarı çıkması ile birlikte koşarak gelip tartışmayı devam ettirdiler ve bıçaklama olayı yaşandı." Dedi.
"ATLAS KAVGAYI SEVMEYEN BİR ÇOCUKTU"
Atlas Çağlayan'ın çocukluk arkadaşı olan genç kız ise, "Atlasla çocukluğumuz birlikte geçti. Atlasla beraber büyüdük. Tartıştıkları çocuklar buraya ilk kez gelmişler. Tozkoparan'da ve Gaziosmanpaşa'da takılan gençlermiş. Bu semtten arkadaşlarını görmek için gelmişler. Atlas ikiz kardeşi ve diğer arkadaşlar başka bir yerde otururken ne bakıyorsun diyerek tartışmışlar. Atlas evden çıkmayan tertemiz bir çocuktu. Arada bir çay içmeye giderdi. Kavgadan nefret ederdi. Bende arkadaşımın bu şekilde öldürülmesi ile büyük şok yaşadım" dedi.