Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü SABAH'a konuştu: En büyük hayali sağlıkçı olmaktı...

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, "Süreç şu an çok sıkıntılı. Biz Atlas'ın acısını yaşayamıyoruz. Şu an bir mücadeleye başladık ve mücadelemizde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm halkımızın yanımızda olduğunu görüyorum. Bu hainlere, bu katillere, bu canavarların yanına kalmayacak. Ben buna inanıyorum. Süreç boyunca da tüm halkımızın yanımızda duracağından eminim. Çünkü Atlas herkesin evladıydı Ahmet Minguzzi gibi" dedi.

"SAĞLIKÇI OLUP İNSAN KURTARMAK İSTİYORDU AMA ONU KURTARAMADIK"

Atlas'ın çok iyi bir öğrenci olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü, "Okulu çok seviyordu. Sağlıkçı olmak istiyordu. Hatta ATT olmak ambulans da olmak istiyordu. İnsan kurtarmak istiyordu ama onu kurtaramadık. Kurtaramadılar yavrumu. Sporcuydu, çok merhametliydi, çok temiz bir çocuktu. Herkesin göz bebeğiydi Atlas. Herkes onu çok seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Artık tüm ülke onu seviyor biliyorum. Bundan sonra Atlas için adalet istiyorum. Yanımızda durmanızı istiyorum. 3 gün sonra unutmanızı istemiyorum. 3 gün konuşulup unutulmasın. Sonuna kadar yanımızda durun ben yalnız kalmayayım. Benim mücadelem sonuna kadar. Bu canavarla müebbet hapis cezası alana kadar savaşacağım. Lütfen yanımda durun" diye konuştu.