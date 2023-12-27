ATM başındaki infazından ardından yemek ihalesi çıktı

"İHALEDEN ÇEKİLİN İKİNİZİDE ÖLDÜRECEĞİZ"

Emrah Akyıldız'ın yakınlarıyla ve ve birlikte çalıştığı insanlardan da bilgi alan ekipler Akyıldız'ın bir süre önce birlikte iş yaptığı yemek şirketinden ayrılıp başka bir ortakla yeni şirket kurduğu için tehditler aldığı öğrenildi. İddiaya göre telefonla arayan eski şirket sahibi, "İhalelerden çekilin, şirketi kapatın, kapatmazsanız ikinizi de öldüreceğiz" şeklinde arayarak hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurduğu belirlendi.