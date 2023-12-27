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Giriş Tarihi: 27.12.2023 09:27

ATM başındaki infazından ardından yemek ihalesi çıktı

İstanbul Pendik’te bir ATM’den para çekmek isteyen iş insanı 37 yaşındaki Emrah Akyıldız’ı ensesinden vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 36 yaşındaki H.I. olduğu belirlendi. Zanlının iki gün önce Gürcistan uyruklu N.T. adlı kadınla bir otele giriş yaptıkları ve cinayet günü ayrıldıkları tespit edildi. Emrah Akyıldız’ın bir süre önce iş yaptığı yemek şirketinden ayrıldığı ve kendi şirketini kurduğu için tehdit edildiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Akyıldız’ın arkasından gelip ateş ettiği anlara dair görüntüler de ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ATM başındaki infazından ardından yemek ihalesi çıktı

Olay, 23 Aralık günü öğle saatlerinde Pendik Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah Akyıldız (37) cadde üzerinde ATM'den para çektiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken olayın detayları da ortaya çıktı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüpheliyi mercek altına aldı.

"İHALEDEN ÇEKİLİN İKİNİZİDE ÖLDÜRECEĞİZ"

Emrah Akyıldız'ın yakınlarıyla ve ve birlikte çalıştığı insanlardan da bilgi alan ekipler Akyıldız'ın bir süre önce birlikte iş yaptığı yemek şirketinden ayrılıp başka bir ortakla yeni şirket kurduğu için tehditler aldığı öğrenildi. İddiaya göre telefonla arayan eski şirket sahibi, "İhalelerden çekilin, şirketi kapatın, kapatmazsanız ikinizi de öldüreceğiz" şeklinde arayarak hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurduğu belirlendi.

Korkunç cinayetinde bu yüzden işlenmiş olabileceği üzerine duran ekipler şüphelinin kaçma anı güvenlik kameraya yansıyan görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Katil zanlısının 36 yaşındaki H.I. adlı olduğu belirlendi.

İKİ GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞ

Yapılan çalışmalarda H.I. adlı kişinin iki gün önce Gürcistan uyruklu 45 yaşındaki N.T. adlı bir kadınla Pendik'te bulunan bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Çalışmalarda ise şüpheli ve kadının olay sabaha otelden ayrıldıkları görüldü. Tespit edilen şüphelinin fotoğrafı, olayın görgü tanıklarına gösterildi. Görgü tanıkları tarafından da teşhis edilen şüphelinin, 10 gün önce o civarda gezindiği iddia edildi.

TABANCA VE EŞYALAR BULUNDU

10 günlük takipli plan sonucu cinayetin işlendiği belirlenen olayda, zanlının kaçarken olayda kullandığı ve boş araziye attığı tabanca bulundu. Civarda çalışma yapan polis ekipleri, çöp konteynerinde de bir çift beyaz renk bluetooth kulaklık, bir adet siyah bere, 1 adet 9 mm kovan 1 adet deforme çekirdek elde edildi.

TETİKÇİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği tetikçi H.I.'yı Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili azmettirici olduğu değerlendirilen bir kişi ise aranıyor.

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ATM başındaki infazından ardından yemek ihalesi çıktı
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