ATM başındaki infazından ardından yemek ihalesi çıktı

Olay, 23 Aralık günü öğle saatlerinde Pendik Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah Akyıldız (37) cadde üzerinde ATM'den para çektiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken olayın detayları da ortaya çıktı. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüpheliyi mercek altına aldı.
"İHALEDEN ÇEKİLİN İKİNİZİDE ÖLDÜRECEĞİZ"
Emrah Akyıldız'ın yakınlarıyla ve ve birlikte çalıştığı insanlardan da bilgi alan ekipler Akyıldız'ın bir süre önce birlikte iş yaptığı yemek şirketinden ayrılıp başka bir ortakla yeni şirket kurduğu için tehditler aldığı öğrenildi. İddiaya göre telefonla arayan eski şirket sahibi, "İhalelerden çekilin, şirketi kapatın, kapatmazsanız ikinizi de öldüreceğiz" şeklinde arayarak hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurduğu belirlendi.
İKİ GÜN ÖNCE OTELE YERLEŞMİŞ
Yapılan çalışmalarda H.I. adlı kişinin iki gün önce Gürcistan uyruklu 45 yaşındaki N.T. adlı bir kadınla Pendik'te bulunan bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Çalışmalarda ise şüpheli ve kadının olay sabaha otelden ayrıldıkları görüldü. Tespit edilen şüphelinin fotoğrafı, olayın görgü tanıklarına gösterildi. Görgü tanıkları tarafından da teşhis edilen şüphelinin, 10 gün önce o civarda gezindiği iddia edildi.
TABANCA VE EŞYALAR BULUNDU
10 günlük takipli plan sonucu cinayetin işlendiği belirlenen olayda, zanlının kaçarken olayda kullandığı ve boş araziye attığı tabanca bulundu. Civarda çalışma yapan polis ekipleri, çöp konteynerinde de bir çift beyaz renk bluetooth kulaklık, bir adet siyah bere, 1 adet 9 mm kovan 1 adet deforme çekirdek elde edildi.
TETİKÇİ TUTUKLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettiği tetikçi H.I.'yı Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili azmettirici olduğu değerlendirilen bir kişi ise aranıyor.