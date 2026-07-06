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Giriş Tarihi: 6.07.2026 15:30

ATM önünde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Van'ın Özalp ilçesinde ATM'den para çektiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Rıdvan A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
ATM önünde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
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Van'ın Özalp ilçesinde ATM'den para çektiği sırada bıçaklı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Rıdvan A., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlçede sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ATM'den para çeken Rıdvan A., henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rıdvan A., ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi ile yaşamını yitiren Rıdvan A.'nın Çubuklu mahallesinde ikamet ettiği ve akraba oldukları öğrenildi. Polis ekipleri olayın nedenine ve şüpheliye ilişkin geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

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ATM önünde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
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