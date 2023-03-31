Atmosferik Motor Nedir? Atmosferik Motor Benzinli Mi, Nasıl ve Hangi Yakıtla Çalışır?

Atmosferik motor nedir, motor çeşitleri içinde cevap bulurken atmosferik motor avantajları ve dezavantajları bu motorun diğer motorlarla karşılaştırılmasıyla ortaya çıkar. İçten yanmalı bir motor türü olan atmosferik motor, hava basıncını kullanarak çalışmaktadır. Bu nedenle atmosferik motor özelliği nedir, baktığımızda içten yanmalı motorların özellikleriyle karşılaşırız. Bunun için de öncelikli olarak atmosferik motor benzinli mi bacak olursak hangi yakıt ve nasıl çalışır sorularıyla karşılaşırız.

Atmosferik Motor Nedir?

Otomobil sürücüleri araç alırken motorun kalitesine ve yakıt tasarrufuna çok önem vermektedir. Bu nedenle alacağı aracın motorunun kalitesi, çeşidi, yakıt kullanımı da burada devreye girerken oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle araç alınırken en önemli olan unsurlardan biri motor çeşidi ve ne kadar yakıt tasarrufu sağladığıdır.

İçten yanmalı bir motor çeşidi olan atmosferik benzinli motorlar, en yaygın kullanılan en yaygın olarak kullanılan içten yanmalı motorlar içinde yer almaktadır. Atmosferik motorun tanımına baktığımızda ise sadece otomobilin bulunduğu ortamdaki hava basıncını kullanarak çalışmaktadır. Atmosferik motorlar, silindirde bulunan hava ve yakıtı, piston aracılığıyla alır ve kullanırlar. Yani motorun gücü, piston ile alınan hava basıncına bağlıdır.



Atmosferik Motor Benzinli mi?

Atmosferik motorlar yakıt yakmak için gerekli olan hava basıncını direkt olarak dışarıdan alıyor. Atmosfer basıncı ile çalıştığı için ekstra bir sistem bulunmuyor. Benzinli olsa da bu benzini yakmak için basıncı ve gücü dışardan alması gerekiyor. Basıncı arttıran ekstra bir sistem olmadığı için de kendi basıncının üzerine çıkamıyor. Bu da motor gücünde bir sınırlamaya neden oluyor.

Nasıl ve Hangi Yakıtla Çalışır?

Atmosferik motorlar yakıt yakmak için gerekli olan hava basıncını doğrudan dışarıdan alıyor. Bu nedenle yakıtı harekete geçiren bir güç olarak tanımlanabilir. Atmosferik motorlar; silindirde bulunan hava ve yakıtı, piston aracılığıyla alır ve kullanmaya başlarlar. İşin aslı motorun gücü burada piston ile alınan hava basıncına bağlıdır.

Yakıt ya da hava ile yakıt karışımı, yanma odasına vakum sayesinde çekilmektedir. Atmosferik motorlar aynı zamanda 1 bar değerindeki atmosfer basıncını emer ve silindirlerin içine bu yakıtı yanmak üzere gönderirler. Böylelikle yüksek basınç ve sıcaklık ortamında motora giren yakıt, dışarıdan ateşlenme ile enerji üretmeye başlar. Ayrıca atmosferik motorlar, aşırı yüksek hava basıncında çalışmaz. Bu da onların en büyük sınırlılığıdır.

Turbo Motor Ve Atmosferik Motor Arasındaki Fark Nedir?

Atmosferik motorlarda güç basınca göre değerlendirildiği için bu sınırlı güç çıkışının önüne geçmek üzere motoru daha büyük tasarlamak gerekmektedir. Bu nedenle atmosferik motorlar turbo motorlar karşısında ağırlıklı olarak dezavantaja sahip.

Ancak atmosferik motorların en önemli farkı, turbolar gibi egzoz gazından yararlanmadığı için daha hızlı tepki vermesidir. Turbo motorların çalışırken geçirdiği aşamalı işlem de motor tepkisinin kısa bir süre gecikmesine neden olmaktadır. Buna da Turbo-lag denilmektedir. Turbo-lag adı verilen bu gecikmeden dolayı bazı spor araçlarda atmosferik motorlar daha çok tercih edilmektedir.

Atmosferik Motor Avantajları Nelerdir?

Atmosferik motorlar günümüzde turbo motorlar karşısında bazı eksik ve aksaklıklara sahip olsa da hâlâ birçok avantaja sahiptir. Bunlar:

Bakımı ve tamiri turbolara göre daha kolay ve zahmetsizdir.

Düşük geliştirme işlemlerine ve üretim maliyetine sahiptir.

Sahip olduğu bazı bileşenler birbirinden bağımsız çalıştığı için kısmen daha güvenilir olmaktadır.

Turbo gecikmesi olmadığı için doğrudan gaz tepkisi sağlar.

Aşırı ısınma potansiyeli turbolara göre daha düşüktür.

Turbo Motorun Avantajları

Hızlı ve spor arabalar ile özdeşleşen turbo sözcüğü bu yakıştırmaya dayanarak şu avantajlara sahiptir: