Atv dizileri son 12 yıla damga vurdu

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye'deki reytingleri takip eden Televizyon İzleme Araştırma AŞ (TİAK) Genel Müdürü Dursun Güleryüz'ü dinledi. Güleryüz televizyon programları ve reyting ölçümlerine ilişkin bilgileri paylaştı. ATV'nin dizileri ve programları gerek yurtiçinde gerekçe yurtdışında tarih yazdı. Son 12 yıl içinde reyting rekorları kıran 20 program arasına spor karşılaşmaları dışında büyük bir başarıya imza ATV'nin iki efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz ve Bir Zamanlar Çukurova girdi. Yayınlanmasının üstünden 20 yılı aşkın süre geçmesine karşın yurtdışına en çok satılan dizi ise Bir İstanbul Masalı oldu.

BİR İSTANBUL MASALI: Ürettiğimiz her diziyi neredeyse yurtdışına satıyoruz. Türk dizileri ABD ve İngiltere ile birlikte ilk üç arasında yer alıyor. Bir İstanbul Masalı (2003- 2005 yılları arasında yayınlandı) hâlâ en çok satan dizilerden biri. Vurdulu kırdılı şeyler değil, aksine, hikâyesi güçlü olan yapımlar daha çok satılıyor.

FUTBOL MAÇLARI BİRİNCİ: 2012-2024 arasındaki 12 yıllık dönemde en çok izlenen programlar Benfica-Fenerbahçe, Galatasaray-Real Madrid, Hollanda-Türkiye, Avusturya- Türkiye milli maçları oldu.

ATV DİZİLERİ DAMGA VURDU: (12 yıldaki ilk 20 program için) 12 yıllık ortalamada Bir Zamanlar Çukurova ve Sen Anlat Karadeniz'in gerçekten de çok baskın bir reyting verisi var.

AVT'NİN İKİ PROGRAMI LİDER: 2021-2024 yılı program ortalamalarında kendi kategorilerinde lider Esra Erol ve Kim Milyoner Olmak İster oldu.

55 YAŞ ÜSTÜ TELEVİZYON BAŞINDAN KALKMIYOR

DURSUN Güleryüz, Türk halkının televizyon izleme alışkanlıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı.

Televizyon en fazla ocak ayında, en az ağustos ayında izleniyor.

5 yaş üstü nüfusun ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 30 dakika.

Yaş gruplarında 55 yaş üstü daha çok televizyon izliyor, en az izleyen yaş grubu da 12-19 yaş.

Çalışmayan nüfus daha çok televizyon izliyor.

En fazla televizyon İzmir, en az Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Ankara'da izleniyor.

Pazar en çok, perşembe en az televizyon izlenen gün.

21.00-24.00 arası en çok televizyon başında olunan saatler.

Kadınlar daha çok televizyon izliyor.