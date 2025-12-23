Haberler Yaşam Haberleri ATV’de Bugün 23 Aralık 2025 | Fenerbahçe – Beşiktaş Maçı ve Güncel ATV Yayın Akışı
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:18

ATV’de Bugün 23 Aralık 2025 | Fenerbahçe – Beşiktaş Maçı ve Güncel ATV Yayın Akışı

23 Aralık 2025 Salı günü ATV yayın akışı belli oldu. Gündüz kuşağında sevilen yapımlar ekrana gelirken, prime time saatlerinde Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Futbolseverler için nefesler tutuldu. Peki, bugün ATV'de hangi yapımlar ekrana gelecek?

BUGÜN ATV'DE NE VAR?

ATV'nin 23 Aralık 2025 Salı yayın akışı açıklandı. Akşam saat 20.30'da, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması ATV ekranlarında canlı yayınlanacak.

İşte, 23 Aralık ATV yayın akışı;

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK
22.50 Kuruluş Orhan
01.30 Sonsuz Aşk/Yerli Sinema

