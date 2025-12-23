ATV’de Bugün 23 Aralık 2025 | Fenerbahçe – Beşiktaş Maçı ve Güncel ATV Yayın Akışı

23 Aralık 2025 ATV yayın listesi belli oldu. Haftanın ikinci gününde gündüz kuşağı programlarıyla izleyiciye eşlik eden ATV, akşam saatlerinde Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı dev karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Peki, bugün ATV'de ne var? İşte güncel yayın akışı...