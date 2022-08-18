Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı izle! Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı D Smart Spor Smart izle kesintisiz

Austria Wien Fenerbahçe canlı izle linki birçok futbolsever tarafından sıklıkla soruluyor. Özellikle maçın hangi kanalda yayınlanacağı geç karar verildiği için Austria Wien Fenerbahçe canlı yayın hangi kanalda hakkında araştırmalara gidiliyor. Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. İşte Spor Smart ile Austria Wien Fenerbahçe canlı izle ekranı!
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA BİLGİLER
Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.
Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın yayıncı kuruluşu D Smart'ın Sport Smart kanalı oldu. Maç canlı şekilde Sport Smart üzerinden izlenebilir.
UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.