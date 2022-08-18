Haberler Yaşam Haberleri Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:50

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor ve Austria Wien Fenerbahçe maçı ile heyecan en üste çıkacak. Futbolseverler bir süredir Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusunu soruyordu. Exxen, TV8,5, TRT Spor ve Spor Smart derken en sonunda yayıncı kanal belli oldu. Jorge Jesus ile gol yollarında sorunu olmayan sarı kanarya, savunmada temeli sağlam oturtmak istiyor. Vatandaşlar da Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar!

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu sıklıkla olarak son birkaç gündür soruldu durdu. Yayıncı kurului en sonunda belli oldu ve Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna artık cevap verilebiliyor. Bunun yanı sıra Jorge Jesus ile iyi bir ritim yakalamak isteyen sarı kanarya, Avusturya Bundesliga sonuncusu ekibi rahat geçmek istiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar!

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu D Smart'ın Sport Smart kanalı oldu. Maç canlı şekilde Sport Smart üzerinden izlenebilir.

UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

MUHTEMEL 11LER

Austria Vienna:

Fruchtl; Ranftl, Muhl, Galvao, Graca; Fischer, Braunoder, Wustinger, Huskovic; Fitz, Tabakovic

Fenerbahçe:

Bayindir; Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Kadioglu; Arao, Zajc, Crespo; Mor, King, Rossi

AVRUPA LİGİ GRUP KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Avrupa Ligi grup kuraları 26 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da çekilecek.

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Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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