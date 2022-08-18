Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu sıklıkla olarak son birkaç gündür soruldu durdu. Yayıncı kurului en sonunda belli oldu ve Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna artık cevap verilebiliyor. Bunun yanı sıra Jorge Jesus ile iyi bir ritim yakalamak isteyen sarı kanarya, Avusturya Bundesliga sonuncusu ekibi rahat geçmek istiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar!