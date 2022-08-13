Haberler Yaşam Haberleri Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı oynanacak?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 13:43

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı oynanacak?

Fenerbahçe Slovacko’yu 4-1’lik sonuçla geçtikten sonra Avrupa Ligi’ne kalmak için son bir takımı geçmesi gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi play off turunda Austria Wien Fenerbahçe maçı oynanacak. Futbolseverler de Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularını yöneltiyor. Fenerbahçe maçı için canlı yayın aratılıyor. İlk maç Exxen, ikinci maç da S Sport’ta yayınlanmasından sonra Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı oynanacak?

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu, UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekilmesine az bir süre kala daha da aratılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden yola devam ediyor. Futbolseverler, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi bileti alması için Austria Wien'i geçmesi gerekiyor. İlk maç 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Viyana'da oynanacak. . Estadio Franz Horr Stadı'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.

Mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin ikinci maçı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe'nin kendi evinde oynanacak. Maç saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncısı henüz belli değil.

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Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı oynanacak?
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