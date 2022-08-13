Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı oynanacak?

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu, UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekilmesine az bir süre kala daha da aratılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden yola devam ediyor. Futbolseverler, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi bileti alması için Austria Wien'i geçmesi gerekiyor. İlk maç 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Viyana'da oynanacak. . Estadio Franz Horr Stadı'nda oynanacak olan maç saat 22.00'da başlayacak.
Mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak.