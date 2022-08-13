Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı oynanacak?

Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu, UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekilmesine az bir süre kala daha da aratılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden yola devam ediyor. Futbolseverler, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!