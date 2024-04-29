Auto Hold Nedir? Araçta Auto Hold Ne Demek, Ne İşe Yarar ve Nasıl Devreye Girer?

Bu teknolojinin avantajları arasında trafikte uzun süre beklerken ayak yorgunluğunu azaltması, dik yokuşlarda geri kayma riskini önlemesi ve sürücünün odaklanma ve dikkatini artırması yer alır. Ancak, Auto Hold sisteminin doğru çalışabilmesi için aracın donanımsal olarak bu özelliği desteklemesi ve sürücünün sistemi doğru şekilde kullanmayı bilmesi önemli olduğundan araçta auto hold nedir, ne demek, ne işe yarar ve nasıl devreye girer gibi konular da oldukça önemlidir.

Auto Hold Nedir?

Auto Hold, Türkçe karşılığı Otomatik Tutma olarak adlandırılan bir araç sürüş güvenlik sistemidir. Bu sistem, özellikle yokuşlarda ve sıkışık trafikte sürücülere kolaylık sağlar.

Auto Hold'un nasıl çalıştığını şu şekilde sıralayabiliriz:

Aracınız durduğunda (örneğin kırmızı ışıkta ya da park ederken) ayağınızı frenden çektiğinizde bile Auto Hold sistemi devreye girerek aracı frenli tutar.

Gaza basarak tekrar hareket etmek istediğinizde ise sistem otomatik olarak devre dışı kalır.

Bazı araçlarda Auto Hold düğmesi ile sistemi aktifleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı modellerde ise emniyet kemerinizi taktığınızda otomatik olarak aktif hale gelir.

Araçta Auto Hold Ne Demek, Ne İşe Yarar ve Nasıl Devreye Girer?

Nasıl Devreye Girer?

Auto Hold sistemi, genellikle aşağıdaki durumlarda otomatik olarak devreye girer:

Durduğunuzda: Aracınız tamamen durduğunda (örneğin kırmızı ışıkta) ve emniyet kemeriniz takılıysa Auto Hold sistemi otomatik olarak devreye girer.

Yokuşta Durduğunuzda: Yokuşta durduğunuzda Auto Hold sistemi otomatik olarak devreye girer ve aracın geri kaymasını önler.

El Frenini Çektiğinizde: Bazı araçlarda Auto Hold sistemi el frenini çektiğinizde de otomatik olarak devreye girer.

Auto Hold'u Manuel Olarak Aktifleştirme ve Devre Dışı Bırakma:

Bazı araçlarda Auto Hold sistemini manuel olarak aktifleştirmek ve devre dışı bırakmak için bir düğme bulunur. Bu düğme genellikle orta konsolda ya da vites kolunun yanında bulunur.

Auto Hold'un Faydaları:

Yokuşlarda Geri Kaymayı Önler: Özellikle yokuşlarda kalkışlarda fren pedalına basma ihtiyacını ortadan kaldırarak geri kaymayı önler ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlar.

Sıkışık Trafikte Rahatlık Sağlar: Dur-kalk trafikte fren pedalına sürekli basma ihtiyacını ortadan kaldırarak sürücü yorgunluğunu azaltır ve konforu artırır.

El Frenini Kullanma Kolaylığı: Özellikle yokuşlarda park ederken el frenini kullanma ihtiyacını azaltır.

Auto Hold'un Dezavantajları: