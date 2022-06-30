Haberler Yaşam Haberleri AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 16:03

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından Haziran ayında düzenlenen final sınavlarının ardından gözler şimdi AUZEF bütünleme sınavlarına çevrildi. Final sınavlarında istedikleri notu alamayan öğrenciler bahar dönemi telafi sınavlarına katılacak. Hal böyle olunca, “AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte AUZEF bütünleme sınavları takvimi 2022.

AUZEF bütünleme sınavları takvimi belli olmuştu. Haziran ayında yapılan final sınavlarında istedikleri notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavlarına katılacaklar. Sınav esnasında AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesinin bulundurulması gerekiyor. AUZEF bütünleme sınavları Temmuz ayında düzenlenecek. Peki; AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? İşte son durum.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.inde uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
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