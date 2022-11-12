AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 AUZEF güz dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. AUZEF güz dönemi vize sınavları 12 - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılıyor. Sınava giren vatandaşlar, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi gibi sorulara yanıt aramakta. AKSİS sonuç sorgulama ekranı, yakında öğrencilere açılacak. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Üniversite eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te sürdüren öğrencilere güz döneminde vize sınavı olarak da bilinen ara dönem sınavı ve yarıyıl sonu sınavı uygulanacak. İşte detaylı sınav takvimi;
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF güz dönemi sınav sonuçları için net bir tarih bulunmuyorken; sınavdan 15 gün içerisinde açıklanması muhtemel görünüyor.
AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.
AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;
FF harf notu derse sahip olmamak,
2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,
Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.