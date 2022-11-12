AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları 2022 yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, 12-13 Kasım Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen vize sınavlarına katılım gösterecek. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler, hatalarını görebilmek adına AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınavlarının ardından sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları 2022 yayınlandı mı? İşte AUZEF vize sınav soruları ve cevapları hakkında detaylar!
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. Sınavların tamamlanmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF güz dönemi sınav sonuçları için net bir tarih bulunmuyorken; sınavdan 15 gün içerisinde açıklanması muhtemel görünüyor.
AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;
FF harf notu derse sahip olmamak,
2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,
Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.
2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİM
Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
AUZEF SINAVLARI KAÇ SORU?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.