AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuç tarihi belli oldu mu?

Öğrenciler, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan oturumların ardından auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine yoğunlaşacak. Bu kapsamda AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şimdiden yanıt arıyor. İşte sınava ilişkin detaylar ve 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin son durum.
AUZEF SINAVLARI BU HAFTA UYGULANIYOR!
2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de başlayacak.
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sonuçları genelde sınavdan bir hafta sonra açıklanıyor. Sınavın yapıldığı tarih dikkate alındığında, sonuçların 14 Kasım'a kadar açıklanması öngörülüyor. Sonuç tarihi netleştiğinde detaylar haberimize eklenecek.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025
Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025
Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026