AUZEF Soru ve Cevapları 2025: AUZEF sınav soruları ne zaman yayınlanır, cevap anahtarı kaç günde erişime açılır?

Takvime göre AUZEF güz dönemi ara sınavları (vize) bu hafta sonu uygulanıyor. 8-9 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak olan sınavların ardından gözler sınav sorularının ve sonuçların yayınlanacağı tarihlere çevrilecek. Öğrenciler şimdiden AUZEF sınav soruları ne zaman yayınlanır, cevap anahtarı kaç günde erişime açılır sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2025 AUZEF soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarih.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurulmadı.
Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.
2025-2026 AKADEMİK TAKVİM
|
Sınav Tarihleri
|
Güz Dönemi
|
Bahar Dönemi
|Ara Sınav (Vize)
|08 Kasım - 09 Kasım 2025
|25 - 26 Nisan 2026
|Bitirme Sınavı (Final)
|27 Aralık - 28 Aralık 2025
|06 - 07 Haziran 2026
|Bütünleme Sınavı (Telafi)
|31 Ocak - 01 Şubat 2026
|11 - 12 Temmuz 2026
|Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı
|2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025
|2025- 2026 Eğitim Öğretim yılı 06 Eylül 2026