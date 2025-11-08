AUZEF Soru ve Cevapları 2025: AUZEF sınav soruları ne zaman yayınlanır, cevap anahtarı kaç günde erişime açılır?

Takvime göre AUZEF güz dönemi ara sınavları (vize) bu hafta sonu uygulanıyor. 8-9 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak olan sınavların ardından gözler sınav sorularının ve sonuçların yayınlanacağı tarihlere çevrilecek. Öğrenciler şimdiden AUZEF sınav soruları ne zaman yayınlanır, cevap anahtarı kaç günde erişime açılır sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2025 AUZEF soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarih.