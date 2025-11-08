Haberler Yaşam Haberleri AUZEF Soru ve Cevapları 2025: AUZEF sınav soruları ne zaman yayınlanır, cevap anahtarı kaç günde erişime açılır?
Giriş Tarihi: 8.11.2025 08:52

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Güz Dönemi Ara Sınavları 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşiyor. Bugünkü sınava katılım sağlayan on binlerce öğrenci, gözünü soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı duyuruya çevirdi. Peki, 2025 AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte, üniversitenin resmi akademik takvimi ve geçmiş dönem duyuruları ışığında, sınav sorularının yayınlanacağı tarihine dair detaylar.

Takvime göre AUZEF güz dönemi ara sınavları (vize) bu hafta sonu uygulanıyor. 8-9 Kasım tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak olan sınavların ardından gözler sınav sorularının ve sonuçların yayınlanacağı tarihlere çevrilecek. Öğrenciler şimdiden AUZEF sınav soruları ne zaman yayınlanır, cevap anahtarı kaç günde erişime açılır sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2025 AUZEF soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarih.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurulmadı.

Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

2025-2026 AKADEMİK TAKVİM

Sınav Tarihleri

Güz Dönemi

Bahar Dönemi
Ara Sınav (Vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026 11 - 12 Temmuz 2026
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025 2025- 2026 Eğitim Öğretim yılı 06 Eylül 2026
