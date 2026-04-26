AUZEF soruları ve cevap anahtarı için geri sayım! 2026 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF eğitim sisteminde ara sınavlar, yani vize notları başarı puanının belirlenmesinde kritik bir role sahiptir. Mevcut yönetmeliğe göre vize sınavlarının sonuçları genel ortalamaya %30 oranında etki etmektedir. Dönem sonu yapılacak olan bitirme (final) veya telafi (bütünleme) sınavlarının etkisi ise %70'tir. Bu nedenle vize sınavlarından yüksek puan almak, mezuniyet ve ders geçme noktasında öğrencilere büyük avantaj sağlamaktadır.