AUZEF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2026 Bahar AUZEF cevap anahtarı kitapçığı takip ediliyor!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen bahar yarıyılı ara sınavlarında ikinci gün oturumları tamamlanıyor. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan oturumların ardından öğrenciler, AUZEF vize soruları ve PDF cevap anahtarlarının sisteme yüklenmesini bekliyor. Akademik takvime göre sınav süreci tamamlanıyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bahar Dönemi ara sınavları şu tarihlerde gerçekleştiriliyor:
1. ve 2. Oturum: 25 Nisan 2026 Cumartesi
3. Oturum: 26 Nisan 2026 Pazar
Son sınav gününde gözler soru ve cevap kitapçığına odaklanmış durumda.
25-26 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi ara sınavlarının ardından, soruların ve cevap anahtarlarının yayınlanma vakti geliyor. İstanbul Üniversitesi, genellikle sınavın son oturumu bittikten sonraki 24 saat içerisinde soru kitapçıklarını erişime açmaktadır.
Öğrenciler, AKSİS (İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi) üzerinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak sorumlu oldukları derslerin sorularını inceleyebilecek ve tahmini puanlarını hesaplayabilecekler.
Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ile 15 gün içerisinde ilan edilmektedir. Bu verilere dayanarak, 2026 bahar dönemi vize sonuçlarının Mayıs ayının ilk haftasında adayların erişimine açılması öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, "Öğrenme Yönetim Sistemi" (ÖYS) üzerinden notlarını görüntüleyebilecek.
AUZEF eğitim sisteminde ara sınavlar, yani vize notları başarı puanının belirlenmesinde kritik bir role sahiptir. Mevcut yönetmeliğe göre vize sınavlarının sonuçları genel ortalamaya %30 oranında etki etmektedir. Dönem sonu yapılacak olan bitirme (final) veya telafi (bütünleme) sınavlarının etkisi ise %70'tir. Bu nedenle vize sınavlarından yüksek puan almak, mezuniyet ve ders geçme noktasında öğrencilere büyük avantaj sağlamaktadır.
Vize maratonunu geride bırakan öğrenciler için eğitim süreci hız kesmeden devam ediyor. 2026 akademik takvimine göre bahar dönemi bitirme sınavları (final) 06-07 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.