Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?

AV MEVSİMİ FİLMİ KONUSU

Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın "Avcı" olarak nitelediği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye sonradan dahil olan acemi bir polistir. Acemi olması sebebiyle "çömez" lakabı takılmıştır.

Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit ile, Türkiye'nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade ile (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye (Melisa Sözen) ile tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan karakterinin başından geçenler anlatılmaktadır. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.