Av Mevsimi filmi 17 Haziran Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Bir cinayet araştırması sırasında hayatları altüst olan üç polisin hikayesini anlatan film vizyona girdiğinde büyük ilgi görmüştü. Medya gündemini takip edenler filmin çekildiği yerleri, konusu ve oyuncularını araştırıyor. Peki; Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Filmin çekimleri İstanbul'da; Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu olmak üzere 17 farklı semtte gerçekleştirildi. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca'nın Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.
Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın "Avcı" olarak nitelediği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye sonradan dahil olan acemi bir polistir. Acemi olması sebebiyle "çömez" lakabı takılmıştır.
Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit ile, Türkiye'nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade ile (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.
Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye (Melisa Sözen) ile tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan karakterinin başından geçenler anlatılmaktadır. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.
Şener Şen- Ferman/ Avcı
Cem Yılmaz- İdris/ DEli
Çetin Tekindor- Battal Çolakzade/ İş adamı
Melisa Sözen- Asiye/ İdris'in eski eşi
Okan Yalabık- Hasan Rıfat Adıgüzel/ Çömez
Mahir İpek- Murat Öneş/ Amir
Emine Şans Umar- Cevriye/ İdris'in annesi
Rıza Kocaoğlu- Ömer/ Asit
Nergis Çorakçı- Hatun/ Pamuk'un annesi
Mustafa Avkıran- Müslüm/ Pamuk'un babası