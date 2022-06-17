Haberler Yaşam Haberleri Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:31 Son Güncelleme: 17.6.2022 15:48

Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?

17 Haziran Cuma akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek olan Av Mevsimi filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Yavuz Turgul’un yönetmenliğini yaptığı filmde Şener Şen, Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz yer alıyor. 2010 yılı yapımı olan Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Av Mevsimi filmi 17 Haziran Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Bir cinayet araştırması sırasında hayatları altüst olan üç polisin hikayesini anlatan film vizyona girdiğinde büyük ilgi görmüştü. Medya gündemini takip edenler filmin çekildiği yerleri, konusu ve oyuncularını araştırıyor. Peki; Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?

AV MEVSİMİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da; Sütlüce, Kemerburgaz, Levent, Karaköy, Üsküdar, Kandilli, Asmalımescit, Eyüp, Beyazıt, Kuledibi, Cihangir, Şişhane, Bahçeköy, Yedikule, Beykoz, Ataşehir ve Beyoğlu olmak üzere 17 farklı semtte gerçekleştirildi. Filmin en etkileyici ve dramatik sahnelerinden biri olan bataklık sahnesi ise Çatalca'nın Karamandere bölgesinin ormanlarında çekildi.

AV MEVSİMİ FİLMİ KONUSU

Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın "Avcı" olarak nitelediği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye sonradan dahil olan acemi bir polistir. Acemi olması sebebiyle "çömez" lakabı takılmıştır.

Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit ile, Türkiye'nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade ile (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye (Melisa Sözen) ile tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan karakterinin başından geçenler anlatılmaktadır. Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.

AV MEVSİMİ OYUNCULARI

Şener Şen- Ferman/ Avcı

Cem Yılmaz- İdris/ DEli

Çetin Tekindor- Battal Çolakzade/ İş adamı

Melisa Sözen- Asiye/ İdris'in eski eşi

Okan Yalabık- Hasan Rıfat Adıgüzel/ Çömez

Mahir İpek- Murat Öneş/ Amir

Emine Şans Umar- Cevriye/ İdris'in annesi

Rıza Kocaoğlu- Ömer/ Asit

Nergis Çorakçı- Hatun/ Pamuk'un annesi

Mustafa Avkıran- Müslüm/ Pamuk'un babası

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Av Mevsimi filmi nerede çekildi? Av Mevsimi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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