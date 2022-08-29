Haberler Yaşam Haberleri Av Mevsimi filmi oyuncuları ve konusu: Av Mevsimi filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:49

Av Mevsimi filmi oyuncuları ve konusu: Av Mevsimi filmi nerede çekildi?

Av Mevsimi filmi konusu ile yerli gerilim filmleri arasında kendine önemli bir yer ediniyor. 2010 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Yavuz Turgul oturuyor. Av Mevsimi filmi oyuncuları ile usta isimleri bir araya getiriyor. Bu akşam izleyicisi ile buluşacak film hala büyük bir seyirci kitlesine sahip. Peki, Av Mevsimi filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

Av Mevsimi filmi oyuncuları ve konusu: Av Mevsimi filmi nerede çekildi?

Av Mevsimi konusu ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında. Cinayet masasında görevli iki usta polis ve bir yeni polisin zorlu bir vakaya odaklanmasını anlatan Av Mevsimi oyuncuları ile de oldukça beğenilen bir yapım. Peki, Av Mevsimi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

AV MEVSİMİ KONUSU

İşinin ehli bir polis olan Ferman, yıllanmış tecrübesi, dikkate şayan sezgileri ve konularının uzmanı takipçiliğiyle tüm teşkilatta küçük çapta bir efsanedir. Kendi aralarında Ferman'dan "Avcı" diye bahsederler. Teşkilatın bir diğer figürü ise yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris olarak dikkat çekmektedir.

Bu çılgın ikili, cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan ise bu ikiliye yeni katılmış bir "Çömez" olarak aralarında dolaşır. Öldürülen genç bir kız, onları uyuşturucu taciri Asit'le, Türkiye'nin en varlıklı adamlarından Battal Çolakzade'yle, kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı adamlarla karşı karşıya bırakacaktır.

Hayatını karısına adayan, onun illet hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye'ye delicesine bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyada turist gibi dolaşan çömez Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını bir daha asla eski haline dönüştüremeyecektir.

AV MEVSİMİ OYUNCULARI

Şener Şen

Cem Yılmaz

Çetin Tekindor

Nergis Çorakçı

Okan Yalabık

Melisa Sözen

Rıza Kocaoğlu

Mustafa Avkıran

ARKADAŞINA GÖNDER
Av Mevsimi filmi oyuncuları ve konusu: Av Mevsimi filmi nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA