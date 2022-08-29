Av Mevsimi filmi oyuncuları ve konusu: Av Mevsimi filmi nerede çekildi?

AV MEVSİMİ KONUSU

İşinin ehli bir polis olan Ferman, yıllanmış tecrübesi, dikkate şayan sezgileri ve konularının uzmanı takipçiliğiyle tüm teşkilatta küçük çapta bir efsanedir. Kendi aralarında Ferman'dan "Avcı" diye bahsederler. Teşkilatın bir diğer figürü ise yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris olarak dikkat çekmektedir.

Bu çılgın ikili, cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan ise bu ikiliye yeni katılmış bir "Çömez" olarak aralarında dolaşır. Öldürülen genç bir kız, onları uyuşturucu taciri Asit'le, Türkiye'nin en varlıklı adamlarından Battal Çolakzade'yle, kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı adamlarla karşı karşıya bırakacaktır.