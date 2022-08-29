Av Mevsimi filmi oyuncuları ve konusu: Av Mevsimi filmi nerede çekildi?

Av Mevsimi konusu ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında. Cinayet masasında görevli iki usta polis ve bir yeni polisin zorlu bir vakaya odaklanmasını anlatan Av Mevsimi oyuncuları ile de oldukça beğenilen bir yapım. Peki, Av Mevsimi nerede çekildi? İşte yanıtlar…
AV MEVSİMİ KONUSU
İşinin ehli bir polis olan Ferman, yıllanmış tecrübesi, dikkate şayan sezgileri ve konularının uzmanı takipçiliğiyle tüm teşkilatta küçük çapta bir efsanedir. Kendi aralarında Ferman'dan "Avcı" diye bahsederler. Teşkilatın bir diğer figürü ise yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren "Deli" İdris olarak dikkat çekmektedir.
Bu çılgın ikili, cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan ise bu ikiliye yeni katılmış bir "Çömez" olarak aralarında dolaşır. Öldürülen genç bir kız, onları uyuşturucu taciri Asit'le, Türkiye'nin en varlıklı adamlarından Battal Çolakzade'yle, kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı adamlarla karşı karşıya bırakacaktır.