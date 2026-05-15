Av tüfeğiyle yüzünden vurulmuştu: 4 aydır tedavi gören gurbetçi Hüseyin Öztürk hayatını kaybetti!

Olay, 10 Ocak'ta, Bartın merkeze bağlı Arıönü köyü Mugada Sahili'nde meydana geldi. Almanya'da çalışıp emekli olduktan sonra memleketi olan Bartın'a yerleşen gurbetçi Hüseyin Öztürk, husumetli olduğu Yıldıray Tutsal ile kahvehane önünde karşılaştı.
AV TÜFEĞİYLE YARALADI
İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Tutsal, yanındaki av tüfeği ile Öztürk'e ateş açtı. Yüzüne saçmalar isabet eden Hüseyin Öztürk yaralandı, Yıldıray Tutsal jandarma tarafından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Öztürk, daha sonra ailesinin isteği üzerine tedavisi için emekli olduğu Almanya'ya götürüldü.