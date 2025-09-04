Ava çıktığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay önceki gece Aladağ'ın Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Şahin, arkadaşı H.M.'yle birlikte domuz avı için ormana gitti. Bir çiftlikte çobanlık yapan H.M., av sırasında hareket eden arkadaşı Şahin'i domuz sanarak tüfekle ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar Şahin'e isabet etti. Ağır yaralanan genç yere yığıldı.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Durum fark eden H.M., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek istedi ancak telefonunun şebekesi çekmedi. Bunun üzerine yola çıkan H.M., bir otomobil sürücüsünden yardım istedi. Barış Şahin, otomobille Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. H.M. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.