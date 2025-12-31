Ava Yaman kimdir, nereli ve kaç kaşında? Ava Yaman’ın babası kim? İşte hayatı ve kariyeri

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında şarkı söyleyen Ava Yaman, sergilediği performansla geceye damga vuran konuklar arasında yer aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin genç yıldızı olarak dikkat çeken Yaman izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Genç oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...
Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğdu ve yaşamını bu şehirde sürdürdü. Eğitim hayatına devam ederken oyunculuğa yönelen Yaman, genç yaşta kamera karşısına geçerek profesyonel projelerde yer almaya başladı. Kısa sürede farklı yapımlarda rol alan genç oyuncu, canlandırdığı karakterlerle ekran deneyimini artırdı.
Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen dikkat çeken performanslar sergileyen Ava Yaman, farklı rollerde yer alarak oyunculuk alanında kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Ava Yaman'ın babası Ali Reşat Yaman ise yaratıcı yönetmen, bestekâr, şair ve söz yazarı kimliğiyle tanınan bir isim olarak sanat dünyasında biliniyor.
Ava Yaman'ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterini canlandırmıştır. Ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Eleni karakterine hayat vermiştir. Rol aldığı yapımlarda genç yaşına rağmen dikkat çeken performanslar sergileyen Yaman, televizyon projelerinde aktif olarak yer almaktadır.