Avanos’ta feci motosiklet kazası: Genç sürücü hayatını kaybetti

Avanos çevre yolunda Burak A.'nın kullandığı motosiklet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yola savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Burak A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.