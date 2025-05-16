Avaşin’de İbrahim seferberliği

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'u arama kurtarma çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Cumartesi günü öğle saatlerinde Dağlıca köyündeki Avaşin Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan İbrahim Neçir Kom'un bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, debisi yüksek dere yatağında titizlikle çalışmalarını sürdürürken, aile ise gelecek umutlu bir haber bekliyor. Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor. 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'un dere kenarına patronuyla birlikte piknik yapmak amacıyla geldiği öğrenildi.