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Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:59

Avatar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Avatar filmi bu akşam TV'de!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Avatar filmi konusu, oyuncuları, çekim yılı gibi detaylarla merak konusu haline geliyor. ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi olan yapımın senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Peki, Avatar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Avatar filmine dair detaylar…

Avatar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Avatar filmi bu akşam TV’de!

Avatar filmi bu akşam ekranlarda izleyenleriyle buluşuyor. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilen yapım efsaneler arasında yer alırken filmle ilgili olarak "Avatar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruları da yanıt aramaya başladı. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron kaleme almış ve yönetmiş olmasıyla da ilgi görmüştü. İşte Avatar filmine dair merak edilen diğer detaylar.

AVATAR FİLMİ BU AKŞAM TV'DE!

Avatar, 2009 ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor.

Film geleneksel 2-D, 3-D ve IMAX 3D formatlarında gösterime sokuldu. Avatar'ın resmi bütçesi 237 milyon $'dır; diğer tahminlere göre ise filmin yapım maliyeti 280–310 milyon ve pazarlama maliyeti de 150 milyon dolardır.

Avatar'ın galası 10 Aralık 2009'da Londra, Birleşik Krallık'ta yapıldı ve 18 Aralık 2009'da ABD ve Kanada'da gösterime girdi. ABD ve Kanada'da açılış gününde 26 milyon $ haftasonunda ise 77 milyon $hasılat elde etti. Uluslararası açılışı iki gün daha erken gerçekleşti ve gösterimin ilk beş günü sonunda dünya çapında 232 milyon $ hasılat elde etti.Gösterimin üçüncü haftasında 1 milyar $ hasılatı geçti ve altıncı haftada Cameron'un daha önceki filmi Titanik'in sahip olduğu 2 milyar 185 milyon $ hasılatı geride bırakarak tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu elde etti.

67. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen (James Cameron) ödüllerini almıştır.9 dalda aday gösterildiği 82. Akademi Ödülleri'nde ise sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında 3 ödül kazanmıştır.

22 Nisan 2010'da satışa çıkan Blu-ray versiyonu ilk günde yaklaşık 1.5 milyon satarak 600 bin satış rakamıyla The Dark Knight filmine ait olan rekoru kırmıştır.

Filmin başarısının ardından James Cameron, dört ardıl film daha üretmek için 20th Century Fox ile anlaşma imzaladı: Avatar 2 ve Avatar 3'ün ana çekimleri tamamlandı ve sırasıyla 16 Aralık 2022 ve 20 Aralık 2024'te gösterime girecekler; ve kalan filmlerin (Avatar 4 ve Avatar 5) 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de[gösterime girmeleri planlanmaktadı

AVATAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzaylı bir bedende bir insan zihni olan Avatar, kendisini iki dünya arasında, kendisinin ve yerli halkın hayatta kalması için uğraştığı çaresiz bir mücadelede bulur.

AVATAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Worthington

Zoe Saldana

Sigourney Weaver

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Avatar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Avatar filmi bu akşam TV'de!
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