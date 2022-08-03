Haberler Yaşam Haberleri Avcı dizisi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Avcı dizisi başladı!
Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:19

Avcı dizisi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Avcı dizisi başladı!

Disney Plus platformunda yayınlanan Avcı dizisi ilk kareleriyle dikkat çekti. Başrollerinde Uraz Kaygı Uraz Kaygılaroğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı dizide Pınar Deniz’in hayat verdiği Yasemin karakteri, gündüzleri oyunculuk yapan seri bir katildir. Gerilim, suç, mizah türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturuyor. Peki Avcı dizisi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var?

Avcı dizisi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Avcı dizisi başladı!

Avcı dizisi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden tanıdığımız Pınar Deniz ve Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu bu sefer Avcı'nın başrol oyuncuları oldu. Kaygılaroğlu ise Avcı'da bir polisi canlandıracak. İşte Avcı konusu ve oyuncu kadrosu

AVCI DİZİSİ KONUSU NE?

Kaygılaroğlu ise Avcı'da bir polisi canlandıracak. Pınar Deniz gündüz bir oyuncu, gece ise bir seri katil olan karaktere can verecek.

AVCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünü Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizide Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avcı dizisi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Avcı dizisi başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA