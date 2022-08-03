Avcı dizisi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Avcı dizisi başladı!

AVCI DİZİSİ KONUSU NE?

Kaygılaroğlu ise Avcı'da bir polisi canlandıracak. Pınar Deniz gündüz bir oyuncu, gece ise bir seri katil olan karaktere can verecek.

AVCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünü Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizide Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.