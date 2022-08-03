Avcı dizisi konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kimler var? Avcı dizisi başladı!

Avcı dizisi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden tanıdığımız Pınar Deniz ve Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu bu sefer Avcı'nın başrol oyuncuları oldu. Kaygılaroğlu ise Avcı'da bir polisi canlandıracak. İşte Avcı konusu ve oyuncu kadrosu
Kaygılaroğlu ise Avcı'da bir polisi canlandıracak. Pınar Deniz gündüz bir oyuncu, gece ise bir seri katil olan karaktere can verecek.
Başrolünü Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizide Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.