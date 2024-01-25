Haberler Yaşam Haberleri Avcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Avcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 15:24 Son Güncelleme: 25.1.2024 15:24

Avcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Avcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Avcılar İstanbul’un en gözde sahil ilçelerinden bir tanesidir. Bugün bir iş ve yaşam merkezi olan Avcılar 1950 senelerine kadar bir köy halindeydi. Zaman içerisinde yaşanan göçler neticesinde 1966 senesinde Avcılar Köyü bir Belediye’ye dönüşmüştür. Gün geçtikçe bürokratikleşen kurumlar ile Avcılar hangi adliyeye bağlı ve Avcılar ilçesine hangi adliye bakıyor gibi konular ile devlet yakından ilgilenmiş ve ilçe adına adli bir sistem kurulmuştur.

Avcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Avcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Avcılar halkının adli işlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş bir Adalet Sarayı bulunmaktadır. Adliyeler yani bir diğer adıyla Adalet Sarayları pek çok birimden oluşurlar. Mahkemeler, bürolar, savcılıklar ve daha pek çok hukuki birim vatandaşlara ve devlete hizmet eder. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için Avcılar halkının da ilk önce Avcılar hangi adliyeye bağlı ve Avcılar ilçesine hangi adliye bakıyor gibi konularda bilgi edinmesi gerekir.

Avcılar Hangi Adliyeye Bağlı?

Avcılar'ın yerleşim yeri İstanbul'un Batısında kalmaktadır. Bu bölgeye yerleşen nüfusun adli işlemlerine karşılık verebilmek ve devletin hukuk adına daha verimli çalışabilmesi için bu bölgeye de bir Adalet Sarayı tahsis edilmiştir. Avcılar'da kendisine konum olarak daha yakın olan ve komşu ilçelerin de faydalandığı Küçükçekmece Adliyesi'ne bağlıdır.

Küçükçekmece adliyesi Küçükçekmece ve Başakşehir gibi ilçelerin de adli işlemleriyle ilgilenmektedir.

Avcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Avcılar'ın bağlı olduğu Küçükçekmece Adliyesi, Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi'nin Malazgirt Caddesi'nde yerleşmiştir. Küçükçekmece'nin ve diğer çevre ilçelerinin adli işlemleriyle ilgilenen Küçükçekmece Adliyesi 10 kattan oluşur ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlar.

Küçükçekmece Adliyesi'nde yer alan birimler şunlardır:

  • 7 Ağır Ceza Mahkemesi
  • 4 Sulh Ceza Hakimliği
  • 1 İnfaz Hakimliği
  • 29 Asliye Ceza Mahkemesi
  • 4 İcra Ceza/Hukuk Mahkemesi
  • İcra Müdürlüğü
  • 9 Aile Mahkemesi
  • 13 Asliye Hukuk Mahkemesi
  • 8 Sulh Hukuk Mahkemesi
  • 10 İş Mahkemesi

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Avcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Avcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
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