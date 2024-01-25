Avcılar Hangi Adliyeye Bağlı? Avcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Avcılar halkının adli işlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş bir Adalet Sarayı bulunmaktadır. Adliyeler yani bir diğer adıyla Adalet Sarayları pek çok birimden oluşurlar. Mahkemeler, bürolar, savcılıklar ve daha pek çok hukuki birim vatandaşlara ve devlete hizmet eder. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için Avcılar halkının da ilk önce Avcılar hangi adliyeye bağlı ve Avcılar ilçesine hangi adliye bakıyor gibi konularda bilgi edinmesi gerekir.

Avcılar Hangi Adliyeye Bağlı?

Avcılar'ın yerleşim yeri İstanbul'un Batısında kalmaktadır. Bu bölgeye yerleşen nüfusun adli işlemlerine karşılık verebilmek ve devletin hukuk adına daha verimli çalışabilmesi için bu bölgeye de bir Adalet Sarayı tahsis edilmiştir. Avcılar'da kendisine konum olarak daha yakın olan ve komşu ilçelerin de faydalandığı Küçükçekmece Adliyesi'ne bağlıdır.

Küçükçekmece adliyesi Küçükçekmece ve Başakşehir gibi ilçelerin de adli işlemleriyle ilgilenmektedir.

Avcılar İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Avcılar'ın bağlı olduğu Küçükçekmece Adliyesi, Küçükçekmece'nin Kartaltepe Mahallesi'nin Malazgirt Caddesi'nde yerleşmiştir. Küçükçekmece'nin ve diğer çevre ilçelerinin adli işlemleriyle ilgilenen Küçükçekmece Adliyesi 10 kattan oluşur ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlar.

Küçükçekmece Adliyesi'nde yer alan birimler şunlardır: