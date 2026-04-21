Avcılar kıyılarındaki kirlilik tedirgin etti

İstanbul Avcılar'da kirlilikten dolayı geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan müsilajı andıran görüntü görenleri tedirgin etti. Marmara Denizi Avcılar ilçesi kıyısında havaların ısınmasıyla birlikte denizde tedirgin eden görüntüler yaşandı.

Sahil kıyısında denizin yer yer renk değiştirdiği görüldü. Görüntüler geçtiğimiz yıllarda yaşanan müsilaj görüntülerini anımsatırken görenleri tedirgin etti.

İstanbul'da bir daha müsilaj kirliliğinin yaşanmaması için yetkililerin denizdeki kirlilik olayına duyarlı olmaları ve temizlik işlemlerini zamanında yapmaları istendi.