Avcılar Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Avcılar Metrobüs Durağına ulaşabilmek için otobüs ve minibüs hatlarından dilediğinizi kullanabilirsiniz. Fakat Avcılar Metrobüs Durağına metroyla ulaşım pek mümkün değildir. Avcılar Metrobüs Durağının bir diğer özelliği de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'ne 14 dakika yürüme mesafesinde bulunmasıdır. Bunun haricinde Avcılar Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir, hangi hatlar geçer? Merak edilenler arasında. Avcılar Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Diyorsanız işte yanıtları…

Avcılar Metrobüs Durağı Nerede?

Avcılar Metrobüs Durağı, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüs hatlarına hizmet veren ve 12 Ekim 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifine göre Avcılar'ın Üniversite Mahallesi ile Merkez Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Bunun yanında Avcılar Metrobüs Durağı çok kalabalık olmasıyla bilinen bir metrobüs durağıdır. Avcılar Metrobüs Durağının tam adresi ise aşağıdaki gibidir:

Üniversite, 34320 Avcılar/İstanbul

Avcılar Metrobüs Durağından Hangi Hatlar Geçer?

Avcılar Metrobüs Durağının yakınından sadece otobüs ve minibüs tarzı araçlar geçmektedir. Buna rağmen Avcılar Metrobüs Durağı zaman zaman çok kalabalık olabilmektedir. Bunun nedeni ise üniversite bölgesinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Birçok öğrenci Avcılar Metrobüs Durağını kullanarak evine veya başka bir yere ulaşım sağlamaktadır. Buna göre bu metrobüs durağından geçen toplu taşıma hatları şu şekilde gösterilebilir:

76B Bakırköy / İncirli Yönü

147 İbrahim Koçaslan Ortaokulu

76O Otogar / Son Durak (76o) Yönü

76D Gümüşsuyu Peron / Peron (76d-76e-79t-145t) Yönü

76 Beylikdüzü

76C Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü

76Y Bakırköy / İncirli Yönü

146 Bakırköy / İncirli Yönü

458 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME Avcılar - Söğütlüçeşme

AVCILAR - ZINCIRLIKUYU Avcılar - Zincirlikuyu

BEYLIKDÜZÜ - AVCILAR Beylikdüzü - Avcılar

BEYLIKDÜZÜ - CEVIZLIBAĞ Beylikdüzü - Cevizlibağ

BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME Beylikdüzü - Söğütlüçeşme

BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU Beylikdüzü - Zincirlikuyu

HS2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

BM4 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

HT29 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü

HT48 Tepekent / Son Durak Yönü

76G Su Ürünleri Hali

Minibüs / Dolmuş: A-32, MİNİBÜS: A-43