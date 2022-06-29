Avcılar Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Avcılar Metrobüs Durağına ulaşabilmek için otobüs ve minibüs hatlarından dilediğinizi kullanabilirsiniz. Fakat Avcılar Metrobüs Durağına metroyla ulaşım pek mümkün değildir. Avcılar Metrobüs Durağının bir diğer özelliği de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'ne 14 dakika yürüme mesafesinde bulunmasıdır. Bunun haricinde Avcılar Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir, hangi hatlar geçer? Merak edilenler arasında. Avcılar Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Diyorsanız işte yanıtları…
Avcılar Metrobüs Durağı, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüs hatlarına hizmet veren ve 12 Ekim 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifine göre Avcılar'ın Üniversite Mahallesi ile Merkez Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Bunun yanında Avcılar Metrobüs Durağı çok kalabalık olmasıyla bilinen bir metrobüs durağıdır. Avcılar Metrobüs Durağının tam adresi ise aşağıdaki gibidir:
Avcılar Metrobüs Durağının yakınından sadece otobüs ve minibüs tarzı araçlar geçmektedir. Buna rağmen Avcılar Metrobüs Durağı zaman zaman çok kalabalık olabilmektedir. Bunun nedeni ise üniversite bölgesinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Birçok öğrenci Avcılar Metrobüs Durağını kullanarak evine veya başka bir yere ulaşım sağlamaktadır. Buna göre bu metrobüs durağından geçen toplu taşıma hatları şu şekilde gösterilebilir:
76B Bakırköy / İncirli Yönü
147 İbrahim Koçaslan Ortaokulu
76O Otogar / Son Durak (76o) Yönü
76D Gümüşsuyu Peron / Peron (76d-76e-79t-145t) Yönü
76 Beylikdüzü
76C Büyükçekmece / Son Durak (76c) Yönü
76Y Bakırköy / İncirli Yönü
146 Bakırköy / İncirli Yönü
458 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü
AVCILAR - SÖĞÜTLÜÇEŞME Avcılar - Söğütlüçeşme
AVCILAR - ZINCIRLIKUYU Avcılar - Zincirlikuyu
BEYLIKDÜZÜ - AVCILAR Beylikdüzü - Avcılar
BEYLIKDÜZÜ - CEVIZLIBAĞ Beylikdüzü - Cevizlibağ
BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME Beylikdüzü - Söğütlüçeşme
BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU Beylikdüzü - Zincirlikuyu
HS2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü
BM4 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü
HT29 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü
HT48 Tepekent / Son Durak Yönü
76G Su Ürünleri Hali
Minibüs / Dolmuş: A-32, MİNİBÜS: A-43