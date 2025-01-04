Avcılar’da Aşık Veysel heykeline zarar verildi: Sazın sap kısmı kırıldı

Avcılar Merkez Mahallesi'nde Türk sanat ve edebiyatına damgasını vuran 10 isim adına yaklaşık 10 yıl önce yaptırılan Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'nda Aşık Veysel'e de yer verilmişti.

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde 1894-1973 yılları arasında yaşayan Türk Halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in elindeki sazı ile canlandırılan heykelin sap kısmı geçen hafta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Aşık Veysel heykelindeki sazın kırıldığını fark edenler duruma tepki gösterdi.

SAZIN KIRILMASI TEPKİ TOPLADI

Heykele zarar verilmesine sinirlenen vatandaşlar, yapılan hareketin insanlık dışı olduğunu topluma mal olmuş bir ozanın sazının kırılmasının sanata ve sanatçıya saygısızlık olduğunu söylediler.