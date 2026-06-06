Avcılar’da D-100 Karayolu’nda feci kaza: Otomobil takla attı! 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarında ters dönmüş halde durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör