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Giriş Tarihi: 6.06.2026 15:28

Avcılar'da D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil takla attı! 2 yaralı

Avcılar D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Avcılar’da D-100 Karayolu’nda feci kaza: Otomobil takla attı! 2 yaralı
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, direği sökerek yola devirdikten sonra takla atarak sürüklendi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarında ters dönmüş halde durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Avcılar'da D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil takla attı! 2 yaralı
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